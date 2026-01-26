16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,0101   EUR  90,2877  

Новости

Больше новостей
Вы будете смотреть трансляции с зимней Олимпиады в Италии, которые в России покажут официально?
Комментировать
0
Обязательное чипирование животных - это:
Комментировать
0
Больше опросов

​Что происходит с ипотекой в России и Югре? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Рассказываем, что происходит с рынком жилья в России и почему в Югре ипотеку берут чаще, чем в большинстве регионов

​Что происходит с ипотекой в России и Югре? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: freepik.com

Ипотечный рынок в России начал заметно оживился: в конце 2025 года доля сделок с кредитами выросла как на первичном, так и на вторичном рынке жилья. На фоне общего роста активности ХМАО вошел в число регионов-лидеров по доле ипотечных сделок на «вторичке», заняв третье место в стране, поделились аналитики «Авито Недвижимость».

Что происходит с ипотекой в России

По данным экспертов, в декабре 2025 года доля ипотечных сделок в России достигла максимальных значений с начала года: 77% на первичном рынке жилья и 30% – на вторичном.

На вторичном рынке показатель вырос сразу на два процентных пункта за месяц и на 13 п.п. по сравнению с январем. По сравнению с 2024 годом активность в ипотечном сервисе выросла: анкет стали заполнять на 29% чаще, а число одобрений увеличилось на 24%.

«Рост доли сделок с ипотекой на вторичном рынке связан со снижением ставок и накопленным спросом. В декабре прошлого года и начале 2025 года ставки банков по рыночной ипотеке достигли максимума и были близки к 30%. После ряда понижений ключевой ставки ЦБ РФ с 21% до 16% предложения банков стали доступнее. Теперь ипотеку на квартиру на вторичном рынке можно получить от 16,9% годовых», – сообщил руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» «Авито» Артур Ахметов.

Отдельным фактором роста стал первичный рынок. Здесь доля сделок с ипотекой в декабре достигла 77%, прибавив 26 п.п. к январю. Количество анкет в ипотечном сервисе «Авито» выросло на 54% к декабрю 2024 года, а число одобрений – на 30%.

Как отметил Артур Ахметов, активность покупателей в конце года была связана сразу с несколькими факторами: «Во-первых, остается меньше времени до введения изменений по программе «Семейная ипотека» – они вступят в силу с февраля. Во-вторых, повышение НДС на 2 п.п. с января 2026 года формирует у пользователей ожидания по росту цен на квартиры за счет увеличения расходов застройщиков – это также могло подтолкнуть к покупке по декабрьской цене. В-третьих, сложные условия банков по программе «Семейная ипотека» – одни просят первоначальный взнос 30-40%, другие кредитуют только объекты на проектном финансировании. Рост ипотечных сделок мог также быть связан с сезонными акциями от застройщиков».

В Югре ипотека на вторичке – одна из самых высоких в стране

Югра оказалась в числе регионов с самой высокой долей ипотечных сделок на вторичном рынке. По итогам декабря 2025 года этот показатель в регионе составил 42%, что позволило округу занять третье место в России.

Выше доля ипотеки оказалась только в Чукотском автономном округе (46%) и Ямало-Ненецком АО (44%). Следом за ХМАО расположились Архангельская область и Тыва (по 41%).

Почему рост спроса может быть временным

Ранее экономист и инвестбанкир Евгений Коган рассказал, что ускорение продаж жилья в конце 2025 года во многом носит разовый характер. По его оценке, именно ипотека стала ключевым фактором всплеска спроса: «Только в декабре было продано 3,5 млн кв. м жилья, хотя обычно на протяжении года продавали по 2 млн кв. м.».

Среди причин он называет ожидание ограничений по «Семейной ипотеке», возможное ужесточение условий для семей с одним ребенком, рост инфляционных ожиданий и заинтересованность банков ускорить выдачу кредитов до изменения механизмов господдержки.

При этом, по мнению эксперта, почти все эти факторы – временные. Это означает, что часть спроса просто «перетекла» из 2026 года в конец 2025-го. В результате в первом полугодии 2026 года рынок, вероятнее всего, перейдет к более умеренному росту.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:36, просмотров: 161, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Актировка: 1-4 класс второй смены 626
  2. Умер художественный руководитель Сургутского музыкально-драматического театра Владимир Матийченко 596
  3. ​Когда ждать пенсии и пособия в феврале: график выплат в Югре 366
  4. ​В Югре 16-летняя девушка села за руль без прав и попала в ДТП: есть пострадавшие 355
  5. ​Глава союза автошкол: выпускники по несколько месяцев ждут возможности сдать экзамен в ГИБДД 350
  6. Штрафы помогают — сургутяне стали реже парковаться на газонах 342
  7. В Сургуте завершается сбор заявок на участие в ЕГЭ 341
  8. Россияне создают все меньше бизнесов, и все больше закрывают действующие 330
  9. ​Жительницу Сургута отправили в СИЗО за участие в мошенничестве с подростком в Красноярске 327
  10. ​Кардиоцентр Сургута вошел в топ клиник России по лечению нарушений ритма сердца 327
  1. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 4726
  2. ​Чипнут всех 3013
  3. В Белом Яру строители нового храма установят памятник Николаю II и его семье 2523
  4. Жители Сургута увидели северное сияние прямо в черте города 2269
  5. ​СМИ: девелопер «Самолет» получил разрешение на застройку НТЦ Сургута, но сроки начала работ остаются неизвестными 2120
  6. Актировка! Сургутские школьники 1-11 классов второй смены пропустят занятия из-за морозов 2110
  7. ​38 млрд рублей − минимальная планка для застройки Ядра центра Сургута. Как пересобрали условия конкурса? 2102
  8. В Югре суд взыскал с бывшего силовика 1,4 млн рублей за то, что тот получал северную пенсию, переехав в другой регион 2005
  9. ​Сбер — единственный российский бренд в мировом рейтинге Global 500 от британской компании Brand Finance 2004
  10. ​Уроки сноса 1986
  1. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 7006
  2. ​Не голодать, есть орехи и не запивать еду: инструкция по выживанию в Новый год // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6666
  3. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 6178
  4. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 6031
  5. ​Уралсиб запустил сервис для работы на автоматизированной упрощенной системе налогообложения 5908
  6. Более 4 миллионов километров проехали сургутяне вместе с Drivee 5863
  7. ​«Ирония судьбы» с югорским окладом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5758
  8. Рождество сквозь века // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5630
  9. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 5087
  10. ​Сделка с гарантией: сервис Сбера защитит при покупке недвижимости 4925

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика