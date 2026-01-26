16+
​Упадут ли цены на новостройки?

Почему цены на первичном рынке взлетели в конце 2025 года, и почему их снижение в новом году маловероятно

​Упадут ли цены на новостройки?
Фото спикера

По итогам 2025 года цены на первичном рынке жилья выросли на 10,2%. Особенно больно москвичам: у них новостройки подорожали сразу на 22,5%.

Ускорение произошло в конце года: в 4 квартале цены выросли сразу на 4,7%. Ключевой причиной стал резкий всплеск спроса. Только в декабре было продано 3,5 млн кв. м жилья, хотя обычно на протяжении года продавали по 2 млн кв. м. Это напрямую связано с оживлением ипотечного кредитования. Объем выдачи ипотеки достиг 0,8 трлн руб., максимум с октября 2023 года.

Причины этого всплеска носят во многом разовый характер.

1. С 1 февраля вводится ограничение «одна семейная ипотека — на одну семью». Пока еще возможно оформление кредита на каждого из супругов.

2. Ставки по семейной ипотеке хотят привязать к количеству детей в семье. Для родителей с одним ребенком программа может стать заметно менее выгодной. А значит, надо брать, пока не изменились условия.

3. Рост инфляционных ожиданий населения подталкивает оформлять ипотеку сейчас, пока не подорожало.

4. Банки также были заинтересованы ускорить выдачи. С 1 января возмещение по таким кредитам от государства снизится.

Почти все причины, кроме инфляционных ожиданий, являются временными. Из-за них спрос перераспределился во времени: те, кто планировал брать ипотеку, поспешили это сделать в конце года. Но потом покупателей будет меньше. Поэтому в первом полугодии 2026 года более вероятен умеренный рост цен.

Итог?

При этом снижение цен выглядит маловероятным. Семейная ипотека продолжает действовать, генерируя стабильный спрос. Инфляция остается высокой, а застройщики уже не могут абсорбировать рост издержек, он будет переноситься в цены.


Сегодня в 13:37, просмотров: 316, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 14:52
Цены на новостройки в 2026 г вряд ли будут снижаться. С 1 февраля семейная ипотека станет менее привлекательной, поэтому в конце 2025 года все стремились успеть вскочить в «последний вагон». Но не все так критично. У населения скопилось 58 триллионов рублей и обыватели будут брать жилье в новостройках под любую ипотеку. Только в Тюмени по программе КРТ будет построено жилья в 20 локациях. По сути всю деревянную одноэтажную Тюмень в ближайшее время снесут, а на их месте построят башни высотой более 80 м. Уходит в прошлое деревянная Тюмень. Уходит менталитет жителей одноэтажной деревянной Тюмени. Это печально. Сургут тоже избавится от остатков своей одноэтажный застройки с помощью КРТ. Тоже будут строить высотки, этажность которых останется на усмотрение девелоперов. Словом традиционные духовные ценности по сути крестьянский менталитет с помощью КРТ полностью будет уничтожен. Процесс КРТ практически неизбежный, хотя всякие «социальные нагрузки» под соусом КРТ это лишь отмазки властей, как оправдание процесса, который радикально меняет жизнь людей, обрекая их на жизнь в высотных гетто- муравейниках. Раньше жили на земле, с огородиком, с патриархальными обычаями, с добрососедством и с домом, в котором родились и выросли. Менталитет создаётся веками и изменить его за несколько месяцев трудно, практически невозможно. По сути КРТ есть ломка менталитета людей живших в традиционной жизнью в ИЖС. По сути это есть ломка их судьбы, когда КРТ катком прошлась по их жизни, в прямом и в переносном смысле.

