Рассказываем, кто работает в самой загруженной пожарно-спасательной части №41 в Сургуте

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1764645666"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1767034756"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=HOG+neBuXGAzB5oUZnTOeuTN2LC+nbSBKI02qORjItoR4V/4hDCyruOb8ZbRwYgZdnkAFlfNZFONnqHoa5oDwK6Q32Hk6NHGEwXZsfZtu7MTFUQYlmoheiuDKt8Jna4i"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=HOG+neBuXGAzB5oUZnTOeuTN2LC+nbSBKI02qORjItoR4V/4hDCyruOb8ZbRwYgZdnkAFlfNZFONnqHoa5oDwK6Q32Hk6NHGEwXZsfZtu7MTFUQYlmoheiuDKt8Jna4i"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "4a90a92d660b89c17e8948651104cede.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdvg15y"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-12-02 08:21:06"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-12-29 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1764645710"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1767034793"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=P26mQne7+HSRVzvrt1hUE0Og/JnNGe3jrOUDi3LqTOL5QC7sc8YfYTfv0itvYdNamNxOQHwxwutUi9ZwsqagKMGkgWHTH5DBNEkxPQcUCxWZCMInl6M+cAYRmA20iKYu"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=P26mQne7+HSRVzvrt1hUE0Og/JnNGe3jrOUDi3LqTOL5QC7sc8YfYTfv0itvYdNamNxOQHwxwutUi9ZwsqagKMGkgWHTH5DBNEkxPQcUCxWZCMInl6M+cAYRmA20iKYu"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "45482224fbbf9c29ed4a982390a61134.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdvg15y"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-12-02 08:21:50"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-12-29 23:59:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1764645710"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1767034793"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=P26mQne7+HSRVzvrt1hUE0Og/JnNGe3jrOUDi3LqTOL5QC7sc8YfYTfv0itvYdNamNxOQHwxwutUi9ZwsqagKMGkgWHTH5DBNEkxPQcUCxWZCMInl6M+cAYRmA20iKYu"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=P26mQne7+HSRVzvrt1hUE0Og/JnNGe3jrOUDi3LqTOL5QC7sc8YfYTfv0itvYdNamNxOQHwxwutUi9ZwsqagKMGkgWHTH5DBNEkxPQcUCxWZCMInl6M+cAYRmA20iKYu"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "45482224fbbf9c29ed4a982390a61134.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdvg15y"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-12-02 08:21:50"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-12-29 23:59:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1764645666"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1767034756"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=HOG+neBuXGAzB5oUZnTOeuTN2LC+nbSBKI02qORjItoR4V/4hDCyruOb8ZbRwYgZdnkAFlfNZFONnqHoa5oDwK6Q32Hk6NHGEwXZsfZtu7MTFUQYlmoheiuDKt8Jna4i"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=HOG+neBuXGAzB5oUZnTOeuTN2LC+nbSBKI02qORjItoR4V/4hDCyruOb8ZbRwYgZdnkAFlfNZFONnqHoa5oDwK6Q32Hk6NHGEwXZsfZtu7MTFUQYlmoheiuDKt8Jna4i"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "4a90a92d660b89c17e8948651104cede.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdvg15y"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-12-02 08:21:06"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-12-29 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  76,9708   EUR  89,9011  

Новости

Больше новостей
Оливье будете делать на Новый год?
Комментировать
0
В конфликте с квартирой Вы на стороне:
Комментировать
0
Надо ли запрещать детям одевать костюмы иностранных героев на утренники?
Комментировать
0
Россия и Саудовская Аравия отменили все виды виз. Поедете в Саудовскую Аравию?
Комментировать
0
Ваше отношение к праворульным автомобилям?
Комментировать
0
В вашей семье посылают ли родители своим взрослым детям деньги в качестве родительской помощи:
Комментировать
0
Если вы сталкивались с Сургутским судом, охарактеризуйте впечатление:
Комментировать
0
Вы читаете бумажные книги?
Комментировать
0
Больше опросов

​«Мы идем туда, откуда бегут»: как живет и работает самая боевая сургутская пожарно-спасательная часть №41

Рассказываем, кто работает в самой загруженной пожарно-спасательной части №41 в Сургуте

​«Мы идем туда, откуда бегут»: как живет и работает самая боевая сургутская пожарно-спасательная часть №41
Фото: 1 ПСО ФПС ГПС Главного Управления МЧС России по ХМАО

41-я пожарно-спасательная часть города Сургута живет отдельным ритмом. Это место, где пожары начинаются еще до того, как появляются языки пламени. Здесь не пахнет гарью и не слышно сирен, но именно отсюда уезжают те, кто будет первым ‒ и часто единственным барьером между огнем и людьми.

В этой части служит 86 человек. И это одна из самых «боевых» пожарно-спасательных частей города: подразделение работает не только в своем районе выезда, но и регулярно выезжает на подмогу в другие части. Про себя пожарные 41-й части говорят коротко: «Мы ‒ самая «катающаяся» часть Сургута».

Видно сразу: твое это или нет

Со старшим пожарным 41-й пожарно-спасательной части Богданом Пешковым корреспондент siapress.ru знакомится в пункте связи части. По его словам, идти работать в пожарною охрану могут и мужчины, и женщины. Образование может быть самым обычным: 11 классов или любое среднее профессиональное. Высшее профильное ‒ это шанс сразу попасть на руководящие должности.

Но Богдан честен: образование здесь ‒ не главное: «Все обучаемо. Но сюда не приходят по объявлению. Сюда идут те, кто искал свое призвание и нашел его здесь».

Один адрес ‒ одна минута

Работа диспетчера ‒ это не «взять трубку и записать адрес». Это постоянное напряжение. Каждый вызов, будь то пожар, ДТП, короткое замыкание, ложный звонок, проходит именно через диспетчера.

На выезд дается одна минута. Неважно, где застала тревога ‒ в столовой, в комнате отдыха или среди ночи во время короткого сна.

«Бывает, просыпаешься, а уже в дороге, и даже не понимаешь, как оделся, вышел, закрыл ворота. Все отработано до автоматизма. Организм так настроен, что ко всему всегда готов», ‒ улыбается он.

Через пять минут ‒ ты уже в эпицентре.

Пять машин, тонны воды и сорок минут воздуха

В 41-й пожарно-спасательной части в боевом расчете находятся пять единиц техники. Основу техники составляют машины на базе «Урала»: около шести тонн воды и запас пены.

Есть и высотная техника ‒ автолестница поднимается к девятому этажу, коленчатый подъемник ‒ до четырнадцатого, эта техника используется для спасения людей, подачи воды и поднятия оборудования.

На смену заступают дежурные караулы, которые работают сутки через трое. Утро в части начинается одинаково. В восемь утра ‒ развод: все выстраиваются в боевой одежде. Во время развода проверяют документы, экипировку, спрашивают обязанности личного состава. И только потом начинается прием техники.

Каждую машину принимают полностью. Если разобрать пожарный расчет, пожарно-спасательного инструмента наберется буквально на несколько гаражей.

«Он везде ‒ под сиденьями, в ящиках, в шкафах. Иногда кажется, в машине больше оборудования, чем металла», ‒ смеется Богдан.

По его словам, дыхательные аппараты ‒ один из ключевых элементов экипировки: «В дыму ведь дышать невозможно, поэтому мы используем средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения ‒ аппараты на сжатом воздухе. Этого запаса кислорода хватает в среднем на 40 минут».

Пожары не повторяются

Никакой «рутины» в этой профессии не бывает. Каждый пожар индивидуален.

«Эвакуация и спасение людей, угроза взрыва, распространения пожара на более большую площадь», ‒ перечисляет Богдан Пешков.

Один из самых тяжелых пожаров за последние годы Богдан вспоминает без пафоса ‒ просто рассказывает, как это было. Сначала утром 12 декабря 2023 года загорелось кафе «Азия». Мороз, обледеневшая техника, усталость ‒ и сразу новый вызов.

«Мы только вернулись в часть, успели переодеться и тут же поехали дальше. Загорелось здание автосервиса. Там была угроза взрыва ‒ по предварительным данным, внутри находилось около 260 газовых баллонов», ‒ вспоминает Богдан.

Здание автосервиса после тушения пожара.

Один из баллонов действительно взорвался уже во время тушения. Началось стремительное распространение огня, резко выросла температура в очаге.

«Это было страшно. Не только из-за огня, а из-за того, что в любой момент мог рвануть еще не один баллон», ‒ говорит собеседник.

Пожарные 41-й пожарно-спасательная части после ликвидации огня.

К пожару стянули серьезные силы: двенадцать единиц техники и более сорока человек личного состава.

Эти люди знают город по-другому

В пункте связи части висит карта района выезда. На ней изображены все пожарные гидранты, социально значимые объекты.

На каждый крупный объект в районе выезда части ‒ школа, детский сад, предприятие ‒ разрабатывается план тушения пожара или карточка тушения пожара. Пожарные знают, есть ли в здании подвал, чердак, лифты, сколько людей днем и ночью.

Почему сюда хотят вернуться

41-я пожарно-спасательная часть ‒ не просто место работы. Это дружественная атмосфера: уютная, домашняя. Суточная работа делает коллег больше, чем сослуживцами. Караулы здесь ‒ почти семьи. Люди годами работают в одном составе.

«Мы понимаем: на выезде мы доверяем друг другу жизни. И это меняет людей», ‒ говорит Богдан.

Главное не техника, а люди

Все пожарные знают: бояться ‒ это нормально.

«Откуда люди бегут ‒ мы туда идем. И если не мы, то кто?» ‒ делится спикер.

41-я пожарно-спасательная часть Сургута ‒ это команда, построенная на взаимной ответственности и профессиональном выборе. Это коллектив, в котором служба становится частью жизни. Их работа тяжелая, но выбранная осознанно.


нравится (3) не нравится (0)
Сегодня в 16:16, просмотров: 320, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Руслан Кухарук озвучил планы по обновлению трассы, соединяющей Югру с Тюменской областью 409
  2. ​На трассе «Сургут − Лянтор» столкнулись две машины: пострадали четверо, в том числе ребенок 387
  3. «Сын становится объектом для практических инвестиций. Поддержка приобретает материальный характер − помощь в построении карьеры, приобретении активов, обеспечении статуса» 377
  4. ​Экс-первого замгубернатора Югры Алексея Шипилова переводят под домашний арест в Сургут 369
  5. ​Автобус №18 в Сургуте начал ходить по новой схеме 359
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 6-7 декабря? // АФИША 328
  7. ​«Мы идем туда, откуда бегут»: как живет и работает самая боевая сургутская пожарно-спасательная часть №41 320
  8. ​«Индекс оливье»: приготовить новогодний салат на четверых в России стало дороже 315
  9. В Сургутском районе направят еще 358 млн рублей на покупку жилья 304
  10. Югорчане отправили более 2 тысяч заявок на федеральную премию «Служение» 292
  1. Школы Сургута уходят на карантин 3558
  2. ​В 2026 году в Сургуте появится автобус №17 2376
  3. ​Мошенники в России используют дедлайн по уплате налогов для обмана граждан. В ИФНС Сургута просят никому не передавать коды 2005
  4. ​Зима без ЧП: возможно ли это в Сургуте? // ONLINE 1981
  5. ​На Федоровском месторождении в Сургутском районе погиб рабочий – возбуждено уголовное дело 1743
  6. ​Проект «ДУМАть и решать». Богдан Гужва // ONLINE 1714
  7. ​Вступайте в Программу долгосрочных сбережений от Ханты-Мансийского НПФ и выигрывайте путешествие 1553
  8. ​«Жильцы не виноваты»: сургутяне обвиняют шиномонтажников в выбросе покрышек во дворы 1531
  9. ​Остались считанные дни: налоговая служба Сургута напомнила об уплате имущественных налогов до 1 декабря 1485
  10. ​«Закрыли как убыточную»: власти Сургута ликвидируют Центральную аптеку 1478
  1. ​Город без вкуса 8249
  2. В Югре не будут давать пособия на детей семьям, которые получают много «серых» поступлений на карту 4447
  3. Ее уроки остались с нами навсегда 4173
  4. Трассу между Нижневартовском и Радужным расширяют с опережением графика 3923
  5. ​Берегите себя и свои семьи, и ни в коем случае не экономьте на противопожарных мерах 3865
  6. Пожар в «Прибрежном» мог начаться в помещении бойлерной — МЧС 3829
  7. Почему дело Шипилова цепляет публику 3750
  8. ​«Мы остаемся в тупике»: в Сургуте станция скорой помощи ставит забор, который перекроет доступ к ветеринарным учреждениям на улице Профсоюзов 3695
  9. Школы Сургута уходят на карантин 3558
  10. ​Одна семья – один кредит: Минфин меняет правила льготной ипотеки 3505

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика