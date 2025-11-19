Директор департамента архитектуры и градостроительства Сургута рассказал, есть ли наказание для тех, кто устанавливают цепи, вместо нормальных ограждений

Цепи вместо заборов − угроза для горожан. В редакцию обратился житель Сургута с жалобой: во дворе магазина «Ярославна» натянута цепь, которую сложно заметить. «В Сургуте у многих коммерческих объектов вместо законно оформленных заборов или шлагбаумов натянуты цепи. Плохо видящие или пожилые люди, особенно в темноте, падают беспощадно. Один из примеров − задний двор магазина Ярославна. Можно ли как-то решить эту проблему?» − спросил он.

Насколько это законно, кто должен контролировать такие случаи и как должны выглядеть согласованные ограждения − объяснил директор департамента архитектуры и градостроительства Иван Сорич.

− Насколько эта практика распространена и как вы ее оцениваете с правовой точки зрения, а также эстетической?

− Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города (далее – департамент) считает недопустимой установку обычных цепей вместо полноценных, согласованных ограждений или шлагбаумов.

Если собственник земельного участка принял решение установки шлагбаумов, цепочек, полусфер и других ограждающих приспособлений, то в соответствии с пунктом «з» части 5 статьи 31 Правил благоустройства территории города Сургута, утвержденных решением Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута» собственники земельных участков, зданий, строений и сооружений и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями земельных участков, зданий, строений и сооружений общественно-делового назначения обязаны обеспечивать свободный проход шириной не менее 0,9 м для беспрепятственного проезда велосипедистов, пользователей инвалидных колясок, детских колясок.

− Давайте рассмотрим конкретный пример, на который жалуются жители: цепи на заднем дворе магазина «Ярославна». Она плохо заметна, особенно вечером. Как Департамент оценивает подобные действия с точки зрения создания травмоопасной ситуации для пешеходов, особенно для пожилых и слабовидящих людей?

− Если установка цепей у магазина «Ярославна» создает травмоопасные ситуации для пешеходов в темное время суток, такие действия признаются департаментом недопустимыми, поскольку противоречат требованиям безопасности и принципам благоустройства города.

− Поступали ли в администрацию официальные жалобы от граждан на подобные препятствия? И если да, какова была реакция и принятые меры?

На текущий момент в департамент не поступало жалоб, касающихся описанной проблемы. Контрольным управлением Администрации города мероприятий, связанных с нарушением обязательных требований, предусмотренных пунктом «з» части 5 статьи 31 Правил благоустройства, не проводилось.

− Чей это вопрос − выявления и пресечения таких нарушений? Это функция вашего Департамента, управления благоустройства или полиции? Существует ли четкий регламент взаимодействия между ведомствами по этой проблеме?

В соответствии с Положением о департаменте архитектуры и градостроительства – выявление таких нарушений в полномочия департамента не входят.

В то же время, в соответствии со статьей 11 Правил благоустройства, департамент уполномочен согласовывать проектную документацию ограждающих конструкций в части их внешнего облика.

Четкого регламента взаимодействия между ведомствами по данному вопросу в настоящее время не существует.

При поступлении обращений граждан по факту незаконной установки ограждающих конструкций собственнику земельного участка будет рекомендовано согласовать с департаментом ограждение в соответствии с постановлением Администрации города от 26.03.2024 № 1369 «Об утверждении порядка согласования установки ограждения на территории города Сургута».

− Какая ответственность предусмотрена для владельцев коммерческих объектов, которые устанавливают подобные незаконные и опасные конструкции? Ограничивается ли она предписанием об устранении или предусмотрены ощутимые штрафы?

− В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях», прямая административная ответственность за установку подобных ограждающих приспособлений в настоящее время не предусмотрена.