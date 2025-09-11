Рассказываем, как жители центрального района Сургута добились обновления двора

В Сургуте на проспекте Ленина, 29 обновили двор. Проект был реализован в рамках инициативного бюджетирования – программы, которая позволяет горожанам самим предлагать идеи, а затем воплощать их при поддержке бюджета и конкурсных отборов. О том, что получили жильцы дома, сколько средств была затрачено, и какие еще идеи будут реализованы в городе в дальнейшем – читайте в нашем репортаже.

Путь инициативного проекта

Проект по ремонту двора на проспекте Ленина, 29 стал возможен благодаря активности самих жителей. Горожане подали заявку в октябре 2024 года и получили поддержку на окружном конкурсе. Финансирование складывалось из трех источников: городского и окружного бюджета, а также взносов сургутян. При этом участие жителей в софинансировании приветствуется, но не является обязательным, отметила директора департамента финансов администрации Сургута Маргарита Новикова.

«Проекты по благоустройству – это всегда топ у нас в сфере инициативного бюджетирования. С 2021 года в Сургуте реализовано уже 39 проектов на общую сумму 170 миллионов рублей», – рассказала она.

По словам спикера, из 39 проектов – 15 касаются благоустройства общественных пространств и дворовых территорий. Восемь инициатив были реализованы именно во дворах – это новые детские и спортивные площадки, а также один проект по благоустройству проезда.

Стоит отметить, что у горожан есть несколько способов улучшить свою среду обитания. Помимо стандартных обращений через департамент городского хозяйства и участия в программах ремонта дворов, можно подать инициативный проект. Прием заявок ведется ежемесячно, в последние два рабочих дня месяца.

«В течение 30 дней уже понятно, поддержан проект или нет. Если вопрос в компетенции города и документы оформлены правильно, комиссия старается довести его до реализации», – объяснила Маргарита Новикова.

Площадка уже радует детей

Работы начались в первых числах сентября. Демонтаж старых конструкций прошел без серьезных сложностей, проект заранее подготовила управляющая компания. В процессе пришлось согласовать с жителями детали размещения малых архитектурных форм, чтобы соблюсти требования безопасности. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказал генеральный директор компании «Стройспортсервис» Роман Сердюков.

«На сегодняшний день все сделано и соответствует нормам. Оборудование установлено прочное и ремонтопригодное, площадка открыта уже несколько дней и активно используется детьми», – отметил Сердюков.

Подрядчик добавил, что в ближайшее время во дворе появятся еще одни качели, ограждение между площадкой и стоянкой, а также опора освещения. Все это сделает территорию более удобной и безопасной для жителей.

«Это пример для всех жителей»

По словам председателя ТОС № 30 Ксении Полищук, обновление двора на Ленина, 29 – долгожданное событие для жильцов.

«На территории 30-го ТОСа девять домов. Инфраструктура у всех одинакова: дома сданы еще в 1985 году, и благоустройство давно устарело. Люди часто обращались с вопросом, где взять деньги на обновления. И тут появился проект от администрации с возможностью бюджетного софинансирования. Жителям дали реальный инструмент реализовать мечту на своей территории», – рассказала она.

Как добавила Ксения Полищук, самая большая потребность сегодня – это обновление детских площадок: «Этот двор стал показательной площадкой, примером того, что можно сделать своими силами и при поддержке города. Мы вместе с депутатом Айдаром Явишевым провели собрание и донесли людям: инициатива в ваших руках. Только она может привести к изменениям во дворе».

Инициативы продолжаются

Сегодня в Сургуте в работе находятся 17 инициативных проектов. Завершенных пока немного, но первые результаты уже заметны. Так, летом прошел фестиваль «Мы вместе», организованный студентами СурГУ. Он объединил развлекательную, образовательную и познавательную программы, напомнила Маргарита Новикова.

Остальные проекты пока на стадии реализации. Так, в ближайшее время в городе появятся малые архитектурные формы с кормушками для белок, а также граффити возле университета, где историю Сургута покажут через призму студенческой жизни.

Особый интерес вызывает туристический маршрут «Следами лиса». Около знаковых мест города планируется установить фигурки лисичек с символическими названиями: «Сургут культурный», «Сургут промышленный» и другими. Этот проект должен стать еще одной визитной карточкой города.

Напомним, ранее в интервью siapress.ru заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу рассказал, что в Сургуте реализуются около семи инициативных проектов.

Среди актуальных идей – скейт-парк и спортивная площадка в 39-м микрорайоне, благоустройство подхода к школе в 40-м микрорайоне и создание сухого фонтана в парке «Кедровый лог». В администрации также сообщали, что готовят интерактивную карту всех инициативных проектов, чтобы жители могли следить за их реализацией онлайн.

При поддержке Администрации Сургута