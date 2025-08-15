Заместитель главы Сургута Артем Кириленко рассказал о демографии, бизнесе и промышленности

14 августа, в администрации Сургута состоялся брифинг, посвященный реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и итогам социально-экономического развития города за 1 полугодие 2025 года. О демографической ситуации, стратегическом значении города и мерах поддержки бизнеса корреспонденту siapress.ru рассказал заместитель главы города Артем Кириленко.

Демография и миграция

Сургут продолжает стабильно расти. В настоящий момент население города достигло 438 тысяч человек. Важно, что в городе сохраняется естественный прирост, несмотря на неблагоприятную демографическую ситуацию в стране.

«У нас наблюдается естественный прирост населения. При этом сохраняется и миграционный прирост, который в два с половиной раза превышает естественный», ‒ отметил он.

Большая часть прироста связана не только с вновь приезжающими, но и с тем, что многие мигранты переходят из нелегального статуса в легальный. Стоит отметить, что Сургут остается ядром агломерации Югры: сюда едут студенты, специалисты и семьи из соседних городов.

Сургут ‒ опорный город России

Особое внимание замглавы уделил стратегическим перспективам. Сургут включен в перечень опорных населенных пунктов Российской Федерации, что гарантирует особое внимание федерального центра.

«Это означает, что наш город будет поддерживаться на федеральном уровне, развиваться, и всё меньше и меньше зависеть от добычи полезных ископаемых», – сказал Кириленко.

По его словам, Сургут рассматривается как самодостаточный населенный пункт, а не временный «нефтяной лагерь».

Экономически активное население и доходы граждан

За первое полугодие численность экономически активного населения выросла на 17 тысяч человек. По словам Кириленко, это позитивная тенденция, которая укрепляет экономику города.

По доходам сургутян, несмотря на инфляцию, ситуация остается стабильной. «Реальные доходы населения растут примерно на 2%. Конечно, каждый из нас ощущает рост расходов, но статистика показывает и рост доходов», – отметил Кириленко.

Малый бизнес и самозанятые

Число юридических лиц снижается из-за чистки реестра недействующих компаний, однако это компенсируется ростом самозанятых и работников у индивидуальных предпринимателей.

«За полгода количество самозанятых увеличилось почти на 7 тысяч человек, а число занятых в малом и среднем предпринимательстве наемных работников, выросло на 500. Это значит, что люди выходят из тени и начинают официально работать», ‒ подчеркнул Кириленко.

Обороты малого и среднего бизнеса сохраняются на стабильном уровне и даже растут в реальных ценах, несмотря на инфляцию.

Промышленность и строительство

По промышленному производству ситуация стабильная. Есть снижение в нефтепереработке, что связано с геополитическими факторами и ценами на сырье, однако общие объемы промышленности удерживаются на уровне.

«Мы ничего не теряем: просадки в строительстве и переработке компенсируются другими секторами экономики», ‒ уточнил спикер.

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»

Ключевой темой брифинга стала реализация национального проекта. В этом году структура поддержки изменилась и расширилась. Теперь субсидии обеспечивающие расходы доступны не только промышленным и инновационным предприятиям, но и социальным предприятиям и ИП , а также креативным индустриям, сохранены и расширены субсидии для социального бизнеса.

«Главное отличие в том, что раньше деньги выдавались как компенсация уже понесенных затрат, а сейчас все больше развивается проектный подход. Поддержка выделяется тем, у кого есть перспективные идеи, и комиссия оценивает их эффективность», ‒ объяснил замглавы.

Объем поддержки малого и среднего бизнеса с учетом поддержки агропромышленного комплекса в Сургуте в этом году превысит 70 млн рублей. На каждый вложенный рубль бюджет получает возврат в 1,75 раза больше налогами.

Поддержка предпринимательства: миллиарды рублей и новые форматы

Если учитывать все формы помощи, то годовой объем поддержки предпринимателей в Сургуте составляет около трех млрд рублей. В эту сумму входят налоговые льготы, субсидии, льготная аренда земли и имущества.

Также активно работает система закупок у малого и среднего бизнеса: «Сейчас более миллиарда рублей заказов целенаправленно направляется именно малым и средним компаниям, чтобы убирать конкуренцию со стороны крупного бизнеса».

Через региональные фонды предпринимателям предоставляются гарантийные обязательства по кредитам еще почти на полтора миллиарда рублей.

Консультации, мода и местные бренды

Помимо финансовой поддержки, предпринимателям Сургута предоставляют консультации, юридическую помощь и обучающие мероприятия. «Еженедельные юридические консультации стали очень востребованными, каждую неделю приходят десятки предпринимателей», ‒ отметил замглавы.

Развитие креативных индустрий является приоритетом современного общества, и город Сургут демонстрирует успехи в поддержке талантов своего региона. Ярким примером стало проведение двух крупных мероприятий под названием «Выставка модных товаров». Это событие привлекло внимание широкой аудитории благодаря уникальным коллекциям, представленным местными дизайнерами и брендами города.

За год проект значительно вырос количественно и качественно. Если первая выставка собрала всего лишь около десять участников, то уже вторая продемонстрировала значительный интерес к мероприятию ‒ число участников увеличилось вдвое, достигнув отметки в двадцать два представителя местного дизайнерского сообщества.

По итогам проекта, три собственника брендов решили представить свою продукцию жителям города, открыв собственные магазины. Шесть компаний вышли на новый уровень реализации продукции, начав сотрудничество с популярными онлайн-площадками и маркетплейсами.

15 ноября состоится третья по счету «Выставка модных товаров».

«К концу года мы выпустим специальный каталог местных товаропроизводителей, который позволит познакомиться с историей каждого участника выставки и расширить аудиторию покупателей», ‒ сообщил Кириленко.

Таким образом, Сургут укрепляет позиции как опорный город Югры и всей страны. Население растет, экономика диверсифицируется, а предпринимательство получает как прямую, так и косвенную поддержку.