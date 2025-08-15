Заместитель главы Сургута Артем Кириленко рассказал о демографии, бизнесе и промышленности

16+
Логотип Сиапресс
USD  79,7653   EUR  93,0588  

Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 16-17 августа? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 16-17 августа? // АФИША

    14 августа в 15:44
    623 1
  • Хоккеисты из «Югры» победили на «разминочном» турнире перед началом основного сезона

    Хоккеисты из «Югры» победили на «разминочном» турнире перед началом основного сезона

    Сегодня в 19:29
    153 0
  • Туристы, которые тратят больше всего в Тюменской области — это югорчане

    Туристы, которые тратят больше всего в Тюменской области — это югорчане

    Сегодня в 19:16
    142 0 
    ООО «СКАНДИА», ИНН 7203524115 erid:2SDnjdmexw8 реклама на siapress.ru
  • ​Как Тюменская область привлекает инвестиции в муниципалитеты: опыт для всей России

    ​Как Тюменская область привлекает инвестиции в муниципалитеты: опыт для всей России

    Сегодня в 18:53
    164 0
  • ​«Руководство выводов не сделало»: сотрудница травмцентра Сургута пожаловалась на травлю со стороны коллег

    ​«Руководство выводов не сделало»: сотрудница травмцентра Сургута пожаловалась на травлю со стороны коллег

    Сегодня в 16:40
    253 0 
  • С сентября в России поменяются правила медосвидетельствования на опьянение

    С сентября в России поменяются правила медосвидетельствования на опьянение

    Сегодня в 15:29
    249 0
  • ​Дорогу между Нижневартовском и Радужным приведут в порядок и расширят

    ​Дорогу между Нижневартовском и Радужным приведут в порядок и расширят

    Сегодня в 14:23
    267 0
  • ​Ремонт одного из участков проспекта Ленина в Сургуте практически завершен

    ​Ремонт одного из участков проспекта Ленина в Сургуте практически завершен

    Сегодня в 14:10
    294 0
  • Банщик, сортировщик яиц, пилот Ан-2 — какие необычные профессии предлагают на Урале

    Банщик, сортировщик яиц, пилот Ан-2 — какие необычные профессии предлагают на Урале

    Сегодня в 14:07
    248 0
  • ​В Сургуте появился мурал, посвященный тепловой системе

    ​В Сургуте появился мурал, посвященный тепловой системе

    Сегодня в 13:24
    273 0
  • ​В Сургуте врачи спасли маму и ребенка при редком осложнении беременности

    ​В Сургуте врачи спасли маму и ребенка при редком осложнении беременности

    Сегодня в 12:36
    294 0
  • ​В школы и детсады Сургутского района поступает новое оборудование и литература

    ​В школы и детсады Сургутского района поступает новое оборудование и литература

    Сегодня в 11:35
    276 0
  • ​37% жителей Югры выступили за единую школьную форму по всей стране

    ​37% жителей Югры выступили за единую школьную форму по всей стране

    Сегодня в 11:11
    274 0
Больше новостей
Больше опросов

​Сургут укрепляет позиции: население растет, экономика стабильная, а бизнес выходит из тени

Заместитель главы Сургута Артем Кириленко рассказал о демографии, бизнесе и промышленности

​Сургут укрепляет позиции: население растет, экономика стабильная, а бизнес выходит из тени
Фото спикера

14 августа, в администрации Сургута состоялся брифинг, посвященный реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и итогам социально-экономического развития города за 1 полугодие 2025 года. О демографической ситуации, стратегическом значении города и мерах поддержки бизнеса корреспонденту siapress.ru рассказал заместитель главы города Артем Кириленко.

Демография и миграция

Сургут продолжает стабильно расти. В настоящий момент население города достигло 438 тысяч человек. Важно, что в городе сохраняется естественный прирост, несмотря на неблагоприятную демографическую ситуацию в стране.

«У нас наблюдается естественный прирост населения. При этом сохраняется и миграционный прирост, который в два с половиной раза превышает естественный», ‒ отметил он.

Большая часть прироста связана не только с вновь приезжающими, но и с тем, что многие мигранты переходят из нелегального статуса в легальный. Стоит отметить, что Сургут остается ядром агломерации Югры: сюда едут студенты, специалисты и семьи из соседних городов.

Сургут ‒ опорный город России

Особое внимание замглавы уделил стратегическим перспективам. Сургут включен в перечень опорных населенных пунктов Российской Федерации, что гарантирует особое внимание федерального центра.

«Это означает, что наш город будет поддерживаться на федеральном уровне, развиваться, и всё меньше и меньше зависеть от добычи полезных ископаемых», – сказал Кириленко.

По его словам, Сургут рассматривается как самодостаточный населенный пункт, а не временный «нефтяной лагерь».

Экономически активное население и доходы граждан

За первое полугодие численность экономически активного населения выросла на 17 тысяч человек. По словам Кириленко, это позитивная тенденция, которая укрепляет экономику города.

По доходам сургутян, несмотря на инфляцию, ситуация остается стабильной. «Реальные доходы населения растут примерно на 2%. Конечно, каждый из нас ощущает рост расходов, но статистика показывает и рост доходов», – отметил Кириленко.

Малый бизнес и самозанятые

Число юридических лиц снижается из-за чистки реестра недействующих компаний, однако это компенсируется ростом самозанятых и работников у индивидуальных предпринимателей.

«За полгода количество самозанятых увеличилось почти на 7 тысяч человек, а число занятых в малом и среднем предпринимательстве наемных работников, выросло на 500. Это значит, что люди выходят из тени и начинают официально работать», ‒ подчеркнул Кириленко.

Обороты малого и среднего бизнеса сохраняются на стабильном уровне и даже растут в реальных ценах, несмотря на инфляцию.

Промышленность и строительство

По промышленному производству ситуация стабильная. Есть снижение в нефтепереработке, что связано с геополитическими факторами и ценами на сырье, однако общие объемы промышленности удерживаются на уровне.

«Мы ничего не теряем: просадки в строительстве и переработке компенсируются другими секторами экономики», ‒ уточнил спикер.

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»

Ключевой темой брифинга стала реализация национального проекта. В этом году структура поддержки изменилась и расширилась. Теперь субсидии обеспечивающие расходы доступны не только промышленным и инновационным предприятиям, но и социальным предприятиям и ИП, а также креативным индустриям, сохранены и расширены субсидии для социального бизнеса.

«Главное отличие в том, что раньше деньги выдавались как компенсация уже понесенных затрат, а сейчас все больше развивается проектный подход. Поддержка выделяется тем, у кого есть перспективные идеи, и комиссия оценивает их эффективность», ‒ объяснил замглавы.

Объем поддержки малого и среднего бизнеса с учетом поддержки агропромышленного комплекса в Сургуте в этом году превысит 70 млн рублей. На каждый вложенный рубль бюджет получает возврат в 1,75 раза больше налогами.

Поддержка предпринимательства: миллиарды рублей и новые форматы

Если учитывать все формы помощи, то годовой объем поддержки предпринимателей в Сургуте составляет около трех млрд рублей. В эту сумму входят налоговые льготы, субсидии, льготная аренда земли и имущества.

Также активно работает система закупок у малого и среднего бизнеса: «Сейчас более миллиарда рублей заказов целенаправленно направляется именно малым и средним компаниям, чтобы убирать конкуренцию со стороны крупного бизнеса».

Через региональные фонды предпринимателям предоставляются гарантийные обязательства по кредитам еще почти на полтора миллиарда рублей.

Консультации, мода и местные бренды

Помимо финансовой поддержки, предпринимателям Сургута предоставляют консультации, юридическую помощь и обучающие мероприятия. «Еженедельные юридические консультации стали очень востребованными, каждую неделю приходят десятки предпринимателей», ‒ отметил замглавы.

Развитие креативных индустрий является приоритетом современного общества, и город Сургут демонстрирует успехи в поддержке талантов своего региона. Ярким примером стало проведение двух крупных мероприятий под названием «Выставка модных товаров». Это событие привлекло внимание широкой аудитории благодаря уникальным коллекциям, представленным местными дизайнерами и брендами города.

За год проект значительно вырос количественно и качественно. Если первая выставка собрала всего лишь около десять участников, то уже вторая продемонстрировала значительный интерес к мероприятию ‒ число участников увеличилось вдвое, достигнув отметки в двадцать два представителя местного дизайнерского сообщества.

По итогам проекта, три собственника брендов решили представить свою продукцию жителям города, открыв собственные магазины. Шесть компаний вышли на новый уровень реализации продукции, начав сотрудничество с популярными онлайн-площадками и маркетплейсами.

15 ноября состоится третья по счету «Выставка модных товаров».

«К концу года мы выпустим специальный каталог местных товаропроизводителей, который позволит познакомиться с историей каждого участника выставки и расширить аудиторию покупателей», ‒ сообщил Кириленко.

Таким образом, Сургут укрепляет позиции как опорный город Югры и всей страны. Население растет, экономика диверсифицируется, а предпринимательство получает как прямую, так и косвенную поддержку.


нравится (1) не нравится (2)
Сегодня в 16:23, просмотров: 280, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сильный дождь и гроза накроют Сургут 15 августа 319
  2. Ворота, а не калитка 317
  3. В Мегионе школьница попала под машину, перебегая дорогу в неположенном месте 299
  4. ​Ремонт одного из участков проспекта Ленина в Сургуте практически завершен 295
  5. ​В Сургуте врачи спасли маму и ребенка при редком осложнении беременности 294
  6. ​Под видом защиты − новые риски 289
  7. ​Сургут укрепляет позиции: население растет, экономика стабильная, а бизнес выходит из тени 280
  8. ​В школы и детсады Сургутского района поступает новое оборудование и литература 276
  9. ​37% жителей Югры выступили за единую школьную форму по всей стране 274
  10. ​В Сургуте появился мурал, посвященный тепловой системе 273
  1. ​В Сургуте улицу Киртбая «пробьют» до Тюменского тракта к концу 2026 года 2896
  2. Оборонные комиссии – в действии 2259
  3. «Сквер журналиста» пустует потому, что проектировщики не вложили в него никакой идеи. А тут еще и забор появился 2065
  4. В Сургуте к началу августа завершили более двух третей работ по ремонту дорог 1842
  5. ​В Сургуте задержаны рейсы в Екатеринбург и Сочи 1758
  6. ​«Знак в кустах»: сургутяне жалуются на неожиданное перекрытие улицы Музейной 1656
  7. ​Подростки снова облюбовали «Аврору» в Сургуте, несмотря на обещания властей снести здание 1388
  8. Администрация Сургута отказала застройщику в возведении новых домов. Это очень важное решение 1375
  9. Что растет в той части ядра центра Сургута, которую планируют отдать под застройку, и какова будет судьба этих деревьев 1345
  10. В Сургуте врачи удалили женщине большую миому, сохранив пациентке возможность стать мамой 1324
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 28142
  2. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 5951
  3. ​Лекарственные растения и хлеб на защите Родины 5885
  4. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 5421
  5. Невозможно перенести дух истории Дома пионеров на другое место. Его нужно реконструировать там, где он стоит 4389
  6. ​А Сайма ждет… 4142
  7. ​Какой бассейн лучше – надувной, каркасный или стационарный? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3965
  8. ​Не трогайте их руками: топ-7 опасных растений // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3859
  9. Городская власть взялась за общественные пространства, а другие убивают эти пространства заборами 3697
  10. ​Кому в 2025 году могут не выдать водительские права? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3343

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

