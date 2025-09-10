Erid: 2SDnjemTsca

Мудрые люди начинают готовиться к Новому году уже в сентябре. Особенно если речь идёт о подарках для самых дорогих людей — себя и своей семьи.

Если позаботиться о покупке квартиры прямо сейчас, то 2026-й можно встретить уже в новых стенах. Переезд за четыре месяца — вполне осуществимая задача, тем более жильё продаётся с предчистовой отделкой. Также действует семейная ипотека под 6%, а в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал.

Реальный график переезда:

с 10 по 20 сентября — выбираем и бронируем квартиру.

с 20 по 30 сентября — делаем первоначальный взнос.

с 30 сентября по 15 декабря — заканчиваем ремонт.

с 15 декабря — переезжаем.

31 декабря — отмечаем новоселье и встречаем Новый год в новой квартире от Брусники. В «Новине» или «Гудзоне» — решать вам.

Малышка на миллион — студия в «Гудзоне»

https://surgut.brusnika.ru/flat/32345/

Жизнь в «Гудзоне» не ограничивается пространством квартиры, и квадратные метры здесь не главное. Назначить встречу или почитать книгу можно в лобби, а устроить фотосессию — в живописном саду в приватном дворе. Эта студия идеально подойдёт для инвестирование в будущее или на случай частых поездок поездок в Сургут — вместо гостиницы. Сейчас цена на эту малышку всего 6 миллионов. Ежемесячный платеж начинается от 19 тысяч рублей, а гасить ипотеку можно, например, за счёт арендных платежей.

Стать часть сообщества — с трёшкой в «Новине»

https://surgut.brusnika.ru/flat/35323/

«Новин» — это классический город в городе. Сюда переезжают успешные и активные горожане: специалисты нефтегазовой отрасли, предприниматели, молодые семьи с детьми. Так формируется сообщество соседей, которых объединила любовь к красоте, порядку и комфорту.

Сейчас в Новине живет 4 000 человек, а к 2030 году года район вырастет до 8 000 жителей. Хотите присоединиться? Тогда обратите внимание на эту квартиру с тремя комнатами, двумя балконами и просторной кухней-гостиной. Площадь комнат позволяет разместить рабочую зону, спальное место и вместительный шкаф.

Как в загородном доме — квартира в «Новине»

https://surgut.brusnika.ru/flat/42990/

Здесь же, в «Новине», спроектировали квартиру для тех, кто хочет жить в атмосфере загородного дома. Два этажа, две гостиные, два балкона и двадцатиметровая спальня с приватной террасой на солнечной стороне. Квартира доступна по самой демократичной цене — 15 млн рублей.

Рядом есть «Гипер Лента», а первые этажи района занимают кафе и ресторанчики, барбершопы, развивающие и медицинские центры, ПВЗ.

Загорать и выращивать клубнику — на террасе в «Гудзоне»

https://surgut.brusnika.ru/flat/32322/

Возвращаемся в «Гудзон». Это вариант для спокойной и размеренной жизни — по цене небольшого загородного коттеджа. Летние помещения занимают почти треть площади квартиры — редкая роскошь чаще бывать на свежем воздухе, не выходя из дома.

Кстати, количество теплых дней в Сургуте стабильно повышается с 2015 года. Это значит, что на террасе запросто вырастут помидоры-черри, земляника, базилик и другая зелень для летнего стола, а пляжные шезлонги, зонтики от солнца и крем для загара точно попадут в список покупок на следующее лето.

Осталось принять решение: оставить всё как есть или изменить жизнь к лучшему и встретить Новый год в доме с новым адресом.

