Сургутский район выпустил очередной календарь памятных дат

16 января 2026 года в Сургутской районной библиотеке им. Г.А. Пирожникова состоялась презентация книги «Памятные даты Сургутского района», в которой собрана справочная информация о значимых в нашем районе событий в текущем году. В издании, составленном коллективом библиотекарей Сургутского района, отмечены юбиляры - учреждения и люди - внесшие колоссальный вклад в становление и развитие муниципалитета.

В зале среди гостей находились жители города и района (среди них – родственники Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Тулебая Ажимова, отмечающего круглую дату в 2026 году), руководители производственных и общественных коллективов, а также местные журналисты, поэты, краеведы, книголюбы. Была развернута и экспозиция, где выставлены книги именинников кратных пяти и материалы о них.

Заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры, автор нескольких кинопроектов Ирина Бурмистрова

На мероприятии в ходе живой беседы, присутствующие делились воспоминаниями, интересными малоизвестными фактами, своими новыми достижениями и будущими проектами.

«В сборник включены сто шестьдесят одна знаменательная дата и тридцать девять биографий ветеранов Великой Отечественной войны, ушедших на фронт с территории Сургутского района, - рассказала главный библиотекарь отдела краеведческой литературы Сургутской районной библиотеки Эльмира Мантикова. – К примеру, в 2026 году семьдесят пять лет исполнилось библиотеке Сытомино, которую можно назвать центром культурной жизни села. Триста десять лет исполняется селу Локосово, и семьдесят пять его летописцу Валерию Сергеевичу Кушникову. К юбилею родного села он подготовил рукопись книги по истории поселка Нагорный Локосовского сельсовета. Считаю, что каждый житель района вносит свою лепту в историю родного края, любой из нас должен знать и помнить его историю, знать о людях, живших и живущих в нем – это интересно, это правильно, необходимо и важно. И календарь помогает сохранять историю, напоминает о людях и важных событиях. И конечно же содействует специалистам предприятий, краеведам и журналистам – всем, кого интересует история края».

Стоит отметить, что на встрече была Заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры Ирина Анатольевна Бурмистрова. С 2011 по 2016 годы она возглавляла Центр киновидеотехнического обслуживания Сургутского района. Ею разработаны шесть кинопроектов, за реализацию которых коллективу присуждена премия департамента культуры ХМАО-Югры «Событие», а проект «Безбарьерное кино» вошел в десятку лучших по итогам IВсероссийского конкурса авторских проектов.

Справка

Первый календарь памятных дат в Сургутском районе издан в 2000 году, в него вошли несколько десятков дат и событий. В прошлом году календарь стал номинантом Всероссийского конкурса «Лучшая профессиональная книга года-2025», который проходил под эгидой Российской библиотечной ассоциации и отмечен сертификатом участника.

Выпуск газеты «Новый город» №3 (4970), 30 января 2026 года