Российская ИТ-компания “Салют для бизнеса” (входит в группу Сбер), разработчик GigaChat Enterprise (ГигаЧат Бизнес) в рамках конференции ЦИПР открыла доступ к тестированию GigaCowork (ГигаКоворк) – платформе управления ИИ-агентами для всей компании. ГигаКоворк позволяет делегировать рутинные шаги бизнес-процессов ИИ-агентам и описывать логику их работы на языке бизнес-регламентов, без участия разработчиков и перестройки внутренних ИТ-систем. Чтобы оставить заявку на ранний доступ к тестированию ГигаКоворк, необходимо заполнить форму на сайте ГигаЧат Бизнес.

Теперь пользователи ГигаЧат Бизнес смогут создавать агентов, которые целиком берут на себя задачи сотрудника: готовят аналитические отчеты на базе информации из корпоративных систем, рассчитывают проекты и оценивают риски, исходя из меняющихся вводных, создают проекты документов и выполняют другие офисные задачи, взаимодействуя друг с другом. Агенты работают самостоятельно, но финальный результат передают человеку для принятия итогового решения. Настройка агентов не требует технических навыков и делается в простом веб-интерфейсе за несколько минут.

Логика работы ИИ-агентов задается простыми словами в чате – в формате регламента, инструкции или чек-листа. Сотрудник описывает, какие данные использовать, какие правила учитывать, в каком случае возвращать задачу на проверку, и каким должен быть результат. Эти описания становятся навыками агента и могут использоваться другими сотрудниками и отделами, масштабируя эффект на всю компанию.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка:

«Мы запускаем ГигаКоворк как среду, в которой компании могут переводить свои регламенты и практики в управляемую автоматизацию. Сотрудник описывает процесс на том же языке, на котором он живет в регламентах компании – и этот процесс становится навыком ИИ-агента, встроенным в реальную работу подразделения. Решения, экспертиза и контроль остаются за сотрудниками, рутинные шаги уходят на сторону платформы.

Агенты помогут быстрее принимать стратегические решения за счет сокращения времени на анализ информации и контекста на 30-50% в сравнении с ручным поиском и сбором. Так, в уже реализованных кейсах внедрения платформы, скорость обработки документов возрастает на 80%, экономия рабочего времени сотрудника достигает 81,5%, а для специалистов по управлению персоналом оптимизация времени составляет 83%. Подготовка отчетности ускоряется на 70%, а поиск кандидатов – на 93%».

