Erid:2SDnjdrGxnv

Сбер выступит ГигаПартнёром Недели космоса, которая стартует в России 6 апреля и приурочена к 65-летию полёта Юрия Гагарина — первого в истории полёта человека в космос. В течение недели Сбер представит свои решения, позволяющие популяризировать тему космоса и сделать её ближе и понятнее для всех.

9 апреля Сбер примет участие в Российском космическом форуме и проведёт собственную сессию «ИИ как трамплин в освоении космоса». Модератором выступит вице-президент Сбера, директор управления исследований и инноваций Альберт Ефимов.

Участие в проведении Недели космоса — ещё один логичный шаг в свете той роли, которую Сбер играет в научной сфере. Компания ведёт флагманские разработки в ключевых областях современной науки — в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, анализа данных. На основе их идей создаются технологии, которые уже сейчас задействованы в космической сфере. В ноябре 2025 года на Международную космическую станцию была направлена полностью автономная версия российской нейросети ГигаЧат. Это стало первым случаем в мировой практике, когда большая языковая модель начала использоваться как полноценный инструмент ежедневной работы космонавтов.

В рамках Недели космоса партнёры Сбера также подготовили для пользователей экосистемы банка специальные предложения, посвящённые космической тематике. Их цель — привлечь внимание к теме космоса в увлекательной форме и приблизить её к повседневной жизни. Так, партнёрский сервис онлайн-доставки Самокат подготовил к Неделе космоса лимитированную линейку товаров собственной марки, а также в приложении сервиса появились тематические подборки и геймификация. В музыкальном сервисе Звук появится специальный раздел с тематическими плейлистами, подкастами и аудиокнигами про космос. Онлайн-кинотеатр Okko предложит подборку фильмов о космосе. А онлайн-школа Фоксфорд совместно с Роскосмосом объявляет о запуске бесплатного образовательного онлайн-курса «Космос: инструкция по применению». Его программа охватывает ключевые темы, связанные с освоением внеземных пространств, исследованиями, технологиями и будущими научными профессиями, и будет интересна как школьникам, начиная с самых младших возрастов, так и их родителям.

Реклама.ИНН7707083893

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"