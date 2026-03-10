Erid: 2SDnjbuREXj

Жители Ханты-Мансийского автономного округа все активнее откладывают деньги «на будущее»: за 2025 год югорчане увеличили накопления в Сбере сразу на 25%. Сейчас на счетах частных клиентов банка в ХМАО хранится 247 млрд рублей.

Интерес ко вкладам в 2025 году был высоким благодаря привлекательным процентным ставкам. Да и сами россияне всё чаще начинают относиться к деньгам по-деловому: выбирают инструменты, которые позволяют наращивать капитал.

Светлана Панкратова, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«Люди стали гораздо внимательнее к своим финансам. Многие понимают: деньги должны работать. Поэтому клиенты чаще выбирают вклады как понятный и надежный инструмент. Мы в Сбере стараемся поддерживать конкурентные условия, делаем сервисы максимально удобными. Наши клиенты предпочитают копить в цифровом формате. Уже 67,2% вкладов жители округа открывают дистанционно — через приложение СберБанк Онлайн. За год доля таких операций выросла на 6,4 процентных пункта, что говорит о растущем доверии к онлайн-сервисам».

Изменились и предпочтения по срокам вкладов, это связано с размером процентной ставки. Если раньше вкладчики чаще размещали деньги на срок от шести месяцев до года (их доля достигала 42,5%), то теперь на первое место вышли более короткие депозиты — от трех до шести месяцев. За год их доля в портфеле Уральского банка Сбербанка подскочила с 10,6% до 34,2%.

Сегодня ставки по вкладам в Сбере зависят от срока размещения средств, условий пополнения и снятия, а также от того, являются ли деньги новыми для банка — то есть не находились ли они на счетах в Сбере в течение определенного периода. Открыть вклад можно в офисах банка, в приложении или веб-версии СберБанк Онлайн. Для клиентов с подпиской СберПрайм доступна повышенная процентная ставка.

