За 2025 год МегаФон построил и модернизировал более 160 базовых станций в Югре

Аналитики компании Vigo, разработчика ПО для оценки и оптимизации качества сетей данных, определили оператора №1 по покрытию в Ханты-Мансийском автономном округе. Для объективной оценки в четвёртом квартале 2025 года эксперты изучили более 2,8 млн измерений в различных локациях региона, в результате лидером была признана компания МегаФон.

Для выявления лидера учитывались такие факторы, как общая площадь территории, где есть мобильная связь хотя бы одного из сравниваемых операторов, доля от суммарного покрытия, которую занимает каждый оператор, технологичность и наличие 4G. Всё вместе это складывалось в специальный показатель VigoCoverageScore.

В результате оценки около 2,8 млн замеров на территории Югры МегаФон набрал наиболее высокий VigoCoverageScore и на 7% опередил ближайшего конкурента.

Удерживать лидерство по покрытию в округе у оператора удаётся благодаря комплексному развитию телеком-инфраструктуры. За 2025 год в Югре построили и модернизировали более 160 базовых станций, в том числе в Нижневартовске, Сургуте, Ханты-Мансийске, Радужном и многих других локациях.

«МегаФон уже не в первый раз демонстрирует лидерство по покрытию в округе за счёт высокотехнологичных решений. Нагрузка на сеть постоянно растёт, появляются новые жилые комплексы и предприятия. Для оператора связи важно обеспечить широкое LTE-покрытие и доступ к передовым технологиям для каждого, и в 2025-м году технологические мероприятия затронули десятки крупных и малых населённых пунктов», — оценил результаты директор МегаФона в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов.

