Аналитики музыкального сервиса Звук (входит в число сервисов, доступных по подписке СберПрайм) выяснили, какие треки, аудиокниги и подкасты слушали жители Ханты-Мансийского автономного округа в новогодние каникулы. Абсолютным лидером стала «Матушка» Татьяны Куртуковой, на следующих строчках топа — «Расскажи, Снегурочка» в обработке Саши Комович, «Танцпол везде» Анны Немченко, «Шёлк» Вани Дмитриенко, «Под Новый год» Ded M и Betsy.

Среди исполнителей югорчане чаще всего выбирали Анну Асти, «Короля и Шута», Zivert, Ваню Дмитриенко и «Кино».

В наушниках жителей ХМАО постоянно звучали художественная литература и аудиокниги для саморазвития. В числе самых популярных произведений — «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского, «Думай и богатей» Наполеона Хилла, «Игра престолов» Джорджа Р.Р. Мартина, «Палата № 6» Антона Чеховаи «Марголеана. Имя мне Месть» — это заключительный том хоррор-цикла Евгения Гаглоева.

Не остались без внимания и подкасты. Югорчане включали мини-сериалы для всей семьи «ХРУМ или Сказочный Детектив» «Назад в прошлое» и узнавали в страшилках «ПростоСтрашино», что происходит в деревне Простоквашино, когда на нее опускаются ночь и густой туман. Также пользователи музыкального сервиса интересовались подкастом «Сергей Стиллавин и его друзья», где ведущий обсуждает со слушателями актуальные события, бренды, пытается понять психологию мужчин и женщин; погружались в атмосферу электронной музыки вместе с подкастом Звука «Резонанс».

Миллионы треков, подкасты, аудиокниги и детский контент доступны в музыкальном сервисе Звук бесплатно по подписке СберПрайм.

Звук — музыкальный сервис, который подстраивается под настроение слушателей и помогает им проживать эмоции через музыку. В каталоге Звука представлены миллионы треков, подкасты, аудиокниги, эксклюзивные плейлисты и специальный раздел для детей. Умные рекомендации подбирают контент, который помогает справляться с эмоциями, восстанавливаться и чувствовать себя лучше. Сервис всегда стремится дать слушателю то, что ему необходимо в моменте. Звук доступен в мобильном приложении, на сайте zvuk.com , в Okko, а также в автомобилях с поддержкой CarPlay и Android Auto.

