​Сбер и Югорский фонд капитального ремонта запустили ИИ-ассистента для собственников многоквартирных домов

В Югре заработал ИИ-сервис для вопросов по капитальному ремонту домов

​Сбер и Югорский фонд капитального ремонта запустили ИИ-ассистента для собственников многоквартирных домов
Фото: Сбер

Erid: 2SDnjbxFpek

Югорское отделение Сбербанка совместно с дочерней компанией Doma.ai и Югорским фондом капитального ремонта запустили для собственников многоквартирных домов ИИ-ассистента на базе нейросети ГигаЧат для бизнеса. Это первый подобный проект в России в сфере ЖКХ.

С помощью нового сервиса собственники могут уточнить сроки капитального ремонта конкретного дома, сумму начислений, сформировать обращение в фонд и узнать номер лицевого счета. ИИ-ассистент разработан на платформе Doma.ai. Онлайн-помощник для собственников многоквартирных домов работает в круглосуточном режиме.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Запуск первого в России ИИ-ассистента для собственников жилья важный шаг в повышении качества обслуживания в сфере ЖКХ. Теперь жители могут оперативно получать всю необходимую информацию о капитальном ремонте своего дома и взаимодействовать с фондом круглосуточно, что значительно экономит время каждому собственнику многоквартирного дома».

Павел Соколов, директор по развитию Doma.ai:

«ИИ-ассистент помогает жителю в привычных инструментах (мессенджерах) получить для себя всю необходимую информацию о доме без сложного поиска контактов, привязки к часам работы и т.п. Такие решения существенно сокращают время коммуникации и упрощают жизнь как жителей, так и сотрудников фонда капремонта. На примере ИИ-ассистента мы видим: современные технологии и платформенные решения могут масштабироваться и становиться единым стандартом взаимодействия между жителями и организациями ЖКХ. Именно за счет таких инструментов цифровизация отрасли перестает быть абстрактным понятием и начинает работать на практике».

ИИ-ассистент для собственников многоквартирного жилья был запущен в середине декабря 2025 года. В ближайшее время доступ к сервису смогут получить более миллиона собственников многоквартирных домов. Пользоваться новым ИИ-решением можно в мессенджере Telegram. Для этого в поиске необходимо ввести название аккаунта ассистента: @doma_ai_kapremont_86_bot

Erid: 2SDnjbxFpek
Реклама. ИНН 7707083893
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


Сегодня в 16:32
