В Сургуте пассажиры сервиса для заказа такси отмечают в комментариях чаще всего высокую скорость подачи авто, чистый и просторный салон

Erid: 2SDnjdq1tV5

Сервис для заказа такси Drivee проанализировал оценки и отзывы пользователей, на основе которых формируется их рейтинг, и определил регионы с наиболее высокими оценками водителей и пассажиров, зарегистрированных в приложении. Пассажиры Сургута вошли в тройку лидеров.

В Drivee каждый водитель и пассажир, зарегистрированный в сервисе, имеет рейтинг, который основан на отзывах реальных пользователей. Чем выше оценка, тем больше доверия. Максимум — 5 баллов. От 4,9 до 4,95 — «хорошо», от 4,95 и выше — «отлично». В рейтинге городов, где зафиксировано наибольшее число водителей с самой высокой средней оценкой, Сургут занял девятую строчку с долей 46,6% водителей, зарегистрированных в сервисе, с самой высокой оценкой. В топ-5 вошли Сочи, Самара, Оренбург, Волгоград и Новосибирск. В Сургуте пассажиры отмечают в комментариях чаще всего высокую скорость подачи авто, а также чистый и просторный салон.

Однако рейтинг водителей и пассажиров довольно сильно разнится. Так, в Сургуте автомобилисты пассажиров оценивают выше, доля «отличников» в регионе составила 51,1%. При этом средние оценки водителей и пассажиров, зарегистрированных в приложении, практически совпадают: 4,97 и 4,98 соответственно.

Drivee — российский сервис для заказа такси, работающий более чем в 100 городах страны. Платформа построена на прямом взаимодействии между пассажирами и водителями: пользователь указывает маршрут и цену, которую готов заплатить, а водитель решает — принять заказ или предложить свою стоимость. Пассажир видит всех откликнувшихся водителей, их рейтинг и автомобили, выбирая наиболее подходящего.

Drivee предлагает водителям прозрачные условия: отсутствие штрафов за отказ от заказов, видимый маршрут до принятия заказа без доплат, рейтинг, основанный на отзывах реальных пользователей, бонусы за активность, а также сравнительно невысокую комиссию и отсутствие скрытых платежей.

Приложение доступно для скачивания App Store,Google Play иAppGallery.

Drivee — сервис для заказа услуг перевозки пассажиров и багажа. Не является перевозчиком. Услуги оказываются партнерами. 0+

Erid: 2SDnjdq1tV5

Реклама. ИНН 1435308804

ООО "ИН 14"