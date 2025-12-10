В Банкe Уралсиб появился краткосрочный вклад «Доход»

Erid:2SDnjdhWDNF

Банк Уралсиб запустил «Доход» со сроком размещения 31 день. Доходность вклада на данном сроке составляет 14,90 – 15,40% годовых, в зависимости от суммы и пакета услуг.

Доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» варьируется от 9,16% до 15,80% годовых, в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 50 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 31, 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

