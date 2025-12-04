На «Выставке новостроек» в Ханты-Мансийске посетители получат консультации по нюансам покупки квартир

Erid: 2SDnjcPo887

Сбербанк приглашает на «Выставку новостроек» в Ханты-Мансийске. Участники смогут ознакомиться с проектами жилья от известных девелоперов Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Дагестан, Тюмени и Екатеринбурга. Посетители получат консультации по нюансам покупки квартир в новостройках и условий предоставления кредитов.

Каждый посетитель, обратившийся за консультацией к менеджерам застройщика и сотрудников Сбербанка, сможет воспользоваться персональными скидками и оформить ипотеку на выгодных условиях. Квалифицированные специалисты окажут помощь в выборе подходящей планировки жилого помещения.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорского отделения Сбербанка:

«Подобные выставки выгодны как строительным компаниям, так и потенциальным клиентам. Компании получают обратную связь от реальных покупателей, а покупатели могут лично обсудить интересующие их моменты с профессионалами и получить квалифицированную поддержку. Наша задача состоит в обеспечении прозрачности и комфорта всего процесса выбора жилья. Мероприятие позволяет оперативно исследовать рынок недвижимости, рассмотреть разнообразные варианты и подобрать оптимальный вариант квартиры».

Выставка пройдёт 6 декабря с 12:00 до 16:00 часов по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом №11/9, Музей природы и человека, второй и четвёртый этажи. Участие бесплатное, обязательна предварительная регистрация. ссылке.

