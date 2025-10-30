Новая опция доступна клиентам 6-13 лет в приложении СберKids

16+
Логотип Сиапресс
USD  80,5037   EUR  93,3894  

Крупные города уже украшаются к Новому году. Надо ли и Сургуту сделать это пораньше - в самом начале ноября?
Комментировать
0
Штрафовать дважды за один проезд выше установленной скорости (когда измеряется один участок езды двумя камерами) - это:
Комментировать
0
Вы играете в компьютерные игры?
Комментировать
0
Роза Чемерис – член Комитета по международным делам, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 8.7%

Кто такая Роза Чемерис? 83.7%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 6.7%

Всего голосов: 104

Комментировать
0
Владимир Сысоев – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 5.7%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 11.5%

Кто такой Владимир Сысоев? 79.3%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 3.4%

Всего голосов: 87

Комментировать
0
Николай Новичков – член Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.1%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 9.9%

Кто Николай Новичков? 84.6%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.4%

Всего голосов: 91

Комментировать
0
Николай Езерский – член Комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.1%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 4.5%

Кто такой Николай Езерский? 89.9%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.5%

Всего голосов: 89

Комментировать
0
Вадим Шувалов – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 8.4%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 38.6%

Кто такой Вадим Шувалов? 43.4%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 9.6%

Всего голосов: 83

Комментировать
0
Сергей Лисовский – заместитель председателя Комитета по защите конкуренции, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.3%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 10.4%

Кто такой Сергей Лисовский? 84.4%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 3.9%

Всего голосов: 77

Комментировать
0
Дмитрий Кобылкин – председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 7.2%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 10.8%

Кто такой Дмитрий Кобылкин? 77.1%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.8%

Всего голосов: 83

Комментировать
0
Анатолий Карпов – член Комитета по делам национальностей, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.5%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 14.7%

Кто такой Анатолий Карпов? 77.9%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 5.9%

Всего голосов: 68

Комментировать
0
Павел Завальный – первый заместитель председателя Комитета по энергетике, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.4%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 29%

Кто такой Павел Завальный? 65.2%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.3%

Всего голосов: 69

Комментировать
0
Эрнест Валеев – заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции, а также первый заместитель председателя Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 0%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 16.4%

Кто такой Эрнест Валеев? 80.6%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 3%

Всего голосов: 67

Комментировать
0
Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 3%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 9.1%

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры? 83.3%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.5%

Всего голосов: 66

Комментировать
0
​Сбер предложил юным клиентам ещё один удобный способ перевода денег

Новая опция доступна клиентам 6-13 лет в приложении СберKids

Фото: Сбер

Erid: 2SDnjbujKVR

Сбер продолжает развивать детское приложение СберKids, делая финансовые операции доступнее и проще для детей в возрасте от 6 до 13 лет. Теперь ребята могут совершать быстрые переводы не только внутри банка по номеру телефона и в банки-партнёры, но и воспользоваться новым способом — переводами по Системе быстрых платежей (СБП).

Новый функционал доступен в последней версии приложения на Android, а владельцам айфонов необходимо обновить СберKids, скачав актуальную версию в AppStore. Сделать это нужно как можно быстрее, пока приложение ещё доступно. Чтобы ребёнок мог воспользоваться новой опцией, родителю необходимо в настройках детской карты в приложении СберБанк Онлайн привязать номер телефона ребёнка к детской СберКарте.

Кирилл Бессонов, начальник управления СберКids Сбербанка:

«Перевод денег — одна из самых популярных операций в детском приложении СберKids для пользователей 6-13 лет, которых сегодня уже почти 2,5 миллиона человек. Каждый месяц этой возможностью пользуется 1,4 млн детей. Чаще всего юные клиенты переводят деньги на подарок однокласснику или учителю, чаевые в кафе или себе. Думаю, что наши клиенты оценят это нововведение».

Erid: 2SDnjbujKVR
Реклама. ИНН 7707083893
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


30 октября в 19:11
