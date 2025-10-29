Erid: 2SDnjdhCeco
25 октября состоялся пятый, юбилейный турнир по шахматам «Открытая игра», ставший доброй традицией для Ханты-Мансийского НПФ. В этом году в соревнованиях приняли участие 123 шахматиста.
Турнир прошел в гибридном формате: офлайн-площадкой традиционно выступила Югорская шахматная академия, где за доски сели 72 участника. Еще 51 шахматист сыграли онлайн на платформе MYCHESS. Игры онлайн-сессии комментировал международный гроссмейстер Владимир Поткин.
На церемонии открытия участников приветствовали почетные гости: депутат Думы Ханты-Мансийска Петр Суворов и начальник Управления физической культуры и спорта города Ольга Киприянова. Администрация города Ханты-Мансийск и глава города Максим Ряшин отметили Ханты-Мансийский НПФ памятной плакеткой за вклад в развитие шахматного спорта.
«Поздравляю вас с юбилейным турниром и хочу вспомнить слова, чемпиона мира Александра Алехина: «В шахматах настоящим мастером становится тот, кто умеет осознавать свои ошибки и слабости. Все как в жизни». Желаю вам яркой игры и побед!» — сказал Петр Суворов.
Помимо шахматных баталий, гостей ждала насыщенная программа: выступление коллектива эстрадного танца «Колибри», мастер-классы по созданию сувениров и мультфильмов, а также игровые зоны с приставкой, технологией Leap Motion и роботами.
«На первом турнире сражались 22 шахматиста, а сегодня — более 120. Мы второй год проводим турнир в смешанном формате, чтобы объединить еще больше любителей шахмат. Радует, что наш турнир растет и развивается», — отметила вице-президент Ханты-Мансийского НПФ Елена Кушнир.
Победители офлайн-турнира:
- Девочки: Наргиз Керимова
- Мальчики: Дмитрий Летунов
- Девушки: Дарья Николаева
- Юноши: Всеволод Овчинников
- Женщины: Наталья Козлова
- Мужчины: Тимур Сабиров
- Ветераны: Анатолий Перевозкин
Победители онлайн-турнира:
- Девочки: Сафия Мухамедшина
- Мальчики: Архип Морозов
- Юноши: Матвей Князев
- Женщины: Екатерина Артюшкина
- Мужчины: Алексей Киреев
- Ветераны: Элеонора Каляева
Подробные результаты турнира доступны по ссылке: chess.hmnpf.ru Партнерами турнира выступили АУ ДО «Югорская шахматная академия» и благотворительный фонд «Ход в Будущее».
