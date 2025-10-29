Подробные результаты турнира доступны по ссылке: chess.hmnpf.ru Партнерами турнира выступили АУ ДО «Югорская шахматная академия» и благотворительный фонд «Ход в Будущее».

«На первом турнире сражались 22 шахматиста, а сегодня — более 120. Мы второй год проводим турнир в смешанном формате, чтобы объединить еще больше любителей шахмат. Радует, что наш турнир растет и развивается», — отметила вице-президент Ханты-Мансийского НПФ Елена Кушнир.

Помимо шахматных баталий, гостей ждала насыщенная программа: выступление коллектива эстрадного танца «Колибри», мастер-классы по созданию сувениров и мультфильмов, а также игровые зоны с приставкой, технологией Leap Motion и роботами.

«Поздравляю вас с юбилейным турниром и хочу вспомнить слова, чемпиона мира Александра Алехина: «В шахматах настоящим мастером становится тот, кто умеет осознавать свои ошибки и слабости. Все как в жизни». Желаю вам яркой игры и побед!» — сказал Петр Суворов.

На церемонии открытия участников приветствовали почетные гости: депутат Думы Ханты-Мансийска Петр Суворов и начальник Управления физической культуры и спорта города Ольга Киприянова . Администрация города Ханты-Мансийск и глава города Максим Ряшин отметили Ханты-Мансийский НПФ памятной плакеткой за вклад в развитие шахматного спорта.

Турнир прошел в гибридном формате: офлайн-площадкой традиционно выступила Югорская шахматная академия, где за доски сели 72 участника. Еще 51 шахматист сыграли онлайн на платформе MYCHESS. Игры онлайн-сессии комментировал международный гроссмейстер Владимир Поткин .

25 октября состоялся пятый, юбилейный турнир по шахматам «Открытая игра», ставший доброй традицией для Ханты-Мансийского НПФ. В этом году в соревнованиях приняли участие 123 шахматиста.

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры?

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Да, не вижу в этом проблемы

Да, это для меня проблема

Я даю согласие на использование файлов cookie, метрических программ, сбор статистики посещений и данных посетителей, а так же на обработку персональных данных. Это помогает нам сделать сайт лучше.



Подробнее в Политике конфиденциальности.

Согласен