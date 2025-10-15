Erid: 2SDnjeU9Ti7

С 2023 года фонд совместно с Ассоциацией «НП РТС» и Советом финансового рынка реализует стипендиальную программу «Инвестиции в будущее». Премия в размере 120 тысяч рублей учреждена с целью поощрения научно-исследовательской деятельности обучающихся в области развития российского финансового рынка.

«Инвестиции в Будущее» — это не только поддержка талантливых студентов, но и вклад в формирование кадрового потенциала для всей финансовой отрасли.

В этом году стипендию от Ханты-Мансийского НПФ вновь получила Анна Антипина, студентка Сургутского государственного университета по направлению «Экономическая безопасность». Студентка становится обладательницей стипендии второй год подряд.

За время учебы она опубликовала 10 научных работ. Также Анна стала победителем и лауреатом множества конкурсов. Среди ее достижений:

– Победа в номинации «Стратегия долгосрочных сбережений» на форсайте «Будущее финансовых рынков».

– Звание победителя и призера VII Всероссийской студенческой олимпиады по специальности «Экономическая безопасность».

– Победа I степени на V Международной научно-практической конференции «Современные исследования: перспективы и вызовы» (за работу «Финансовый рынок: возможности и угрозы в условиях цифровизации»).

– Победа в конкурсе «Финансовый конструктор» в рамках XV Евразийского экономического форума молодежи.

Ханты-Мансийский НПФ много лет сотрудничает с университетами Югры и поддерживает талантливых студентов и научные проекты.

