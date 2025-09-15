Erid: 2SDnjesjemC

Ипотека на новостройки Банка Уралсиб вошла в Топ-10 августовского рейтинга лучших программ на первичном рынке жилья, по версии портала Выберу.ру. В исследовании рассматривались наиболее выгодные предложения российских банков из Топ-50 по размерам розничных кредитных портфелей (на 01.07.2025 г.).

При составлении рейтинга аналитики портала сравнили условия продуктов по нескольким ключевым критериям, включая размер процентной ставки, сумму ежемесячных платежей, полную стоимость кредита и процент первоначального взноса. Кроме того, учитывались условия ипотечного страхования, способы понижения ставки, а также правила внесения материнского капитала в качестве первоначального взноса и для погашения ипотечного долга.

Ипотека – один из востребованных видов кредитования в Банке Уралсиб. За 7 месяцев 2025 года объем ипотечного кредитования в банке вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 20,8 млрд рублей. Наибольшей популярностью при покупке жилья пользовалось кредитование по собственным ипотечным программам Уралсиб. Его объем в январе-июле 2025 года также вырос вдвое к аналогичному показателю 2024 года – до 11,9 млрд рублей. Выдачи по программе Семейной ипотеки увеличились за указанный период в 1,6 раза и составили 8,8 млрд рублей.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

