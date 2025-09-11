Банк не заинтересован в доведении дела до суда, для него это дорого и долго, гораздо выгоднее пойти навстречу добросовестному заёмщику

Erid: 2SDnjdPA6qk

Ситуация, когда нет или не хватает денег, чтобы гасить кредит, может коснуться каждого. И тут всё зависит от того, как вы себя поведете: можно благополучно выйти из кризиса, или, наоборот, ещё больше увязнуть в долгах или даже лишиться имущества. Нет ни одного способа лучше, чем сразу обратиться в банк и честно рассказать, что вы столкнулись с финансовыми трудностями. И он приложит все усилия, чтобы помочь клиенту, например, можно реструктурировать долг или получить отсрочку по платежам. Но когда человек идёт на обман, чтобы признать себя банкротом, это почти всегда заканчивается плохо.

Есть фирмы, которые обещают «снять все долги». Звучит красиво, однако на деле «поддержка» со стороны таких «специалистов» оборачивается потерей денег, также могут начаться проблемы с законом. Многие доверчивые клиенты таких «избавителей от долгов» теряют и время, и средства, а проблема только растёт.

Несколько реальных историй. Светлана из Сургута взяла сразу несколько кредитов подряд, хотя знала, что не сможет их одновременно выплачивать. При этом у Светланы не было имущества, которое можно было бы продать, чтобы покрыть долги. Женщина не пошла в банк, а заплатила посредникам, чтобы стать банкротом. Но ничего не вышло: суд отказал в списании задолженности, деньги были потрачены зря. Похожая история у Екатерины из Челябинска, чтобы не платить по кредитам и уменьшить сове имущество она очень дешево продала машину. Суд счёл, что это нечестная схема, и отказал клиентке в банкротстве, женщина продолжает выплачивать кредит и штрафы за просрочку.

Андрей из Тюмени оформил несколько займов и параллельно взял крупный кредит, чтобы закрыть ипотеку и «спасти» квартиру, когда будет «банкротиться», ведь единственное жильё за долги не забирают. Суд решил, что всё это было сделано нарочно, и отказал в банкротстве, хотя фирма-посредник гарантировала успех и взяла за это немалые деньги.

А вот случай, когда всё закончилось благополучно. У Ивана из Екатеринбурга начались проблемы с заработком, выплачивать кредит стало тяжело. Мужчина не стал скрываться, привлекать посредников или банкротиться. Он пришёл в Сбер и всё рассказал. Банк предоставил мужчине кредитные каникулы и увеличил срок кредита, снизив сумму ежемесячного платежа. Через полгода мужчина нашёл новую работу и вернулся к обычному графику выплат, а вскоре погасил кредит и избежал лишних проблем.

Сергей Шальнев, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«Важно понимать: банк не заинтересован в доведении дела до суда, для него это дорого и долго, гораздо выгоднее пойти навстречу добросовестному заёмщику и помочь ему в трудной ситуации — это стандартная практика».

