Банк Уралсиб оказался в топ-3 августовского рейтинга лучших кредитов наличными

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 августовского рейтинга лучших кредитов наличными по версии портала Выберу.ру. В исследовании рассматривались наиболее выгодные предложения Топ-50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 01.07.2025 г.).

Аналитики портала изучили ключевые критерии продуктов, в том числе размер ставки, полную стоимость кредита, срок и сумму кредитования, а также размер ежемесячных платежей и стоимость личного страхования, если оно необходимо и влияет на размер ставки. Кроме того, учитывался диапазон ставок, наличие опций для понижения ставки, включая отсрочку платежа в первый месяц кредита и возврат процентов после погашения долга и ряд других параметров.

Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

