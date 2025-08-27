16+
​Вклад «Ключевой плюс» Уралсиба – в Топ-10 лучших вкладов с плавающей ставкой

При текущем уровне ключевой ставки ЦБ РФ доходность в целом по линейке вкладов «Ключевой Плюс» составляет 17,10 – 18,87% годовых

Фото: Банк Уралсиб

Вклад «Ключевой плюс» Банка Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга выгодных депозитов с плавающей ставкой, подготовленного порталом Выберу.ру. Эксперты изучили условия таких вкладов в российских банках и выбрали лучшие предложения.

При составлении рейтинга аналитики портала оценивали величину процентной ставки и правила ее начисления, минимальную сумму, срок и возможность капитализации процентов. Кроме того, они рассматривали порядок пополнения или расходования средств вклада, условия досрочного расторжения договора или пролонгации депозита, наличие ограничений для получения дохода по максимальной ставке и другие параметры.

При текущем уровне ключевой ставки ЦБ РФ доходность в целом по линейке вкладов «Ключевой Плюс» составляет 17,10 – 18,87% годовых – в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Наиболее высокая доходность (18,87% годовых) в линейке предлагается по годовым вкладам. Минимальная сумма для открытия вклада «Ключевой плюс» – 500 тыс. рублей, максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 91, 181 и 367 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Сегодня в 16:58
