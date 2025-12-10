Десять украшенных к Новому году автобусов вышли линию в Нижневартовске

В Нижневартовске на городских маршрутах начали курсировать празднично украшенные автобусы. Компания «Домтрансавто», продолжая традицию, выпустила на линию 10 новогодних машин, которые работают на маршрутах № 6, 7, 11, 16 и 22, пишет канал «Стройкомплекс Югры».

Салон и внешний вид автобусов оформлены в едином стиле: использованы хвойные гирлянды, декоративные подарки, красные банты. Украшения размещены таким образом, чтобы не мешать обзору и не создавать препятствий для посадки и высадки пассажиров, подчеркивая новогоднюю атмосферу в пути.

Жители города уже отмечают необычное оформление транспорта. «Все современно, без мишуры и оригинально: ничего лишнего и прямо под автобусы!», – делятся впечатлениями вартовчане.

В части праздничных автобусов предусмотрена ещё одна опция: пассажиры могут написать и отправить письмо Деду Морозу. Собранные послания обещают доставить в Великий Устюг, где новогодний волшебник прочитает пожелания, а на самые запоминающиеся письма направит ответ авторам.