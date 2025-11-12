В Нижневартовске возобновляется строительство «Центра боевых искусств»

В Нижневартовске возобновляют строительство «Центра боевых искусств». Работы на одном из самых ожидаемых спортивных объектов города приостановились после расторжения контракта с прежним исполнителем, но в ближайшее время стартуют снова, сообщает канал «Стройкомплекс Югры».

Изначально возведением занималось ООО «Энергостройкомплекс», однако из-за систематического срыва сроков и низких темпов контракт расторгли. По итогам конкурса 10 ноября муниципальный контракт заключён с компанией ООО «МАКСТРОЙ» из Ханты-Мансийска, работающей с 2017 года и имеющей опыт строительства жилых и нежилых зданий, а также успешно исполненные госконтракты.

Проект ЦБИ предусматривает современный физкультурно-оздоровительный комплекс: залы для различных видов единоборств, комфортные раздевалки с душевыми, восстановительную сауну, профессиональный медицинский блок и кафе. Все помещения будут адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Возведение центра станет важным шагом для спортивной инфраструктуры города и откроет новые возможности для спортсменов. Перед новым подрядчиком поставлена задача полностью завершить строительство к 13 октября 2026 года.