В Нижневартовской ОКБ впервые установили двухкамерный кардиостимулятор

Врачи Нижневартовской окружной клинической больницы впервые провели операцию по имплантации двухкамерного кардиостимулятора. Новая технология позволит жителям города и близлежащих территорий получать высокотехнологичную медицинскую помощь без необходимости направлений в другие клиники региона.

Пациенткой стала 80-летняя женщина, у которой неоднократно возникали приступы потери сознания и боли в груди. Обследование выявило серьёзные нарушения сердечного ритма, требующие постоянного электрокардиостимулятора.

До этого момента в Нижневартовской ОКБ устанавливали лишь временные устройства, а затем пациентов направляли в Сургутский кардиодиспансер для проведения имплантации. Теперь такая операция доступна на месте.

Процедура проводится под местной анестезией: через небольшой разрез под ключицей в сердце устанавливаются электроды, проводится тестирование, после чего имплантируется сам аппарат. Уже в день вмешательства пациентку перевели из реанимации в кардиологическое отделение в стабильном состоянии.

Освоение новой технологии стало важным шагом в развитии кардиологической службы Нижневартовска и расширении возможностей оказания помощи пациентам с тяжёлыми нарушениями сердечного ритма.