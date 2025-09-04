В Нижневартовске курьера продуктов задержали с координатами тайника с наркотиками

На железнодорожной станции Нижневартовск транспортные полицейские поймали 25-летнего парня, который пытался найти тайник с наркотиками. Позже он признался, что работает курьером по доставке продуктов и в августе искал подработку. Нашел «вакансию» по распространению запрещенных веществ, но продавать их не стал. Вместо этого решил «испытать новые ощущения» − и заказал наркотики для себя, рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО.

«При проведении личного досмотра оперативники не обнаружили у молодого человека наркотических веществ, однако в телефоне задержанного нашли координаты предполагаемого тайника-закладки. Проверив указанный участок местности, правоохранители обнаружили сверток, перемотанный изолентой черного цвета. Внутри находилось порошкообразное вещество белого цвета», − сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 228 УК РФ. До суда подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.