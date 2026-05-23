Роспотребнадзор Югры сообщил о 834 пострадавших от укусов клещей

В Югре с начала сезона зарегистрировали уже 834 пострадавших от укусов клещей. Первый случай в этом году зафиксировали 25 марта — почти на две недели раньше, чем в прошлом сезоне, сообщает ugra-news.ru.

Больше всего укусов зарегистрировали в Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе, Кондинском районе, Урае, Нягани и Ханты-Мансийском районе. Клещи атаковали жителей всех муниципалитетов округа, кроме Радужного.

Специалисты Роспотребнадзора ожидали раннего пробуждения клещей, и прогноз подтвердился. Для сравнения: в 2025 году первый пострадавший обратился к врачам 4 апреля, в 2024 году — 19 апреля, а в этом сезоне отсчет начался уже 25 марта.

Лаборатории исследовали 137 клещей, снятых с людей. Опасные инфекции нашли в 53 из них. Возбудитель клещевого боррелиоза обнаружили в 48 членистоногих, еще пять оказались заражены моноцитарными риккетсиями эрлихии, которые вызывают моноцитарный эрлихиоз человека.

Власти уже начали акарицидную обработку территорий, где люди бывают чаще всего. На 21 мая работы стартовали в 11 муниципалитетах: Нефтеюганском и Ханты-Мансийском районах, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Нягани, Советском районе, Югорске, Пыть-Яхе, Урае, Когалыме и Радужном. Всего специалисты обработали 941 гектар.

Прививки от клещевого вирусного энцефалита в этом году сделали уже больше 100 тысяч жителей Югры. Вакцинация в регионе бесплатная, ее проводят круглый год в поликлиниках по месту жительства. Врачи советуют тем, кто собирается на природу, дачу или в деревню, привиться минимум за две недели до выезда, чтобы успел сформироваться иммунитет.