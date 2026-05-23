Югра и «Газпром» расширят газификацию и обновят систему газоснабжения региона

Югра и «Газпром» продолжат совместную работу по развитию газоснабжения и газификации региона. Планы дальнейшего сотрудничества губернатор Югры Руслан Кухарук обсудил на рабочем совещании с представителями компании.

Сейчас в округе газифицированы 83 населенных пункта. Из них 51 получает природный газ, еще 32 — попутный нефтяной. С 2021 года в рамках совместной работы с «Газпромом» в регионе построили десятки километров газопроводов.

В новый пятилетний период особое значение имеет надежное газоснабжение Нефтеюганска и Пыть-Яха. Сейчас эти города получают попутный нефтяной газ по промысловым газопроводам нефтедобывающих компаний. Часть этой инфраструктуры выработала ресурс и требует замены. Эту задачу правительство Югры решает вместе с «Газпромом».

На совещании также обсудили развитие системы газоснабжения Сургута и Сургутского района. Реализация плана позволит снизить дефицит попутного нефтяного газа за счет замещения его природным газом «Газпрома», повысить надежность газоснабжения Сургутской агломерации и создать условия для подключения новых потребителей, включая частные дома и садовые товарищества.

По словам Руслана Кухарука, общий потенциал социальной газификации в Югре превышает 17,5 тысячи домовладений. С апреля 2021 года заключено 5,5 тысячи договоров. В этом году планируют подключить 580 домовладений и создать техническую возможность для подключения еще 2,6 тысячи домов.

Газ также придет в поселок Каркатеевы Нефтеюганского района. Там старую нефтяную котельную заменили современной газовой, а 146 домовладений смогут бесплатно подвести газ до границ участков по программе догазификации.

Достигнутые договоренности также должны помочь развитию газозаправочной инфраструктуры и переходу на экологичный транспорт.