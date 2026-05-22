Власти Югры завершат отопительный сезон во всех муниципалитетах до 1 июня

В Югре отопительный сезон во всех городах и районах планируют завершить до 1 июня. Сейчас отопление уже отключили в Нягани, Урае и Кондинском районе, сообщает stribuna.ru со ссылкой на департамент ЖКК и энергетики округа.

«По состоянию на 20 мая отопительный сезон уже завершен в Нягани, Урае и Кондинском районе. Остальные муниципалитеты планируют завершить его до 1 июня. На подготовку объектов коммунального комплекса к зиме в 2025 году направили 5,7 млрд рублей, из которых 3,2 млрд — средства окружного бюджета», — отметили в департаменте.

Летом в Югре также продолжат реконструкцию инженерных сетей. В Сургуте возобновят работы по крупному проекту строительства инфраструктуры для научно-технологического центра.

Кроме того, в городе устроят новый коллектор реки Черной. В Ханты-Мансийске улучшат сети в микрорайоне Восточный. На эти работы федеральный центр выделил 205 млн рублей.