«Семейный месяц» стартовал в Югре

В Сургуте стартовал «Семейный месяц» — большой окружной проект, который с 15 мая по 15 июня проходит по всей Югре. В этом году он приобрел особую актуальность, поскольку 2026-й в регионе объявлен Годом молодой семьи. Организаторы рассчитывают, что в семейные мероприятия удастся вовлечь не менее 50 тысяч югорчан. В центре программы — совместный досуг детей и родителей, укрепление традиционных ценностей, семейное творчество, спорт, просвещение и живая семейная коммуникация.

Традиция «Семейного месяца» в округе существует с 2020 года. За это время проект превратился в большую межведомственную программу, в которой участвуют учреждения социальной защиты, образования, культуры, спорта, здравоохранения, а также комиссии по делам несовершеннолетних и аппарат уполномоченного по правам ребенка. Официальный план мероприятий утвержден распоряжением заместителя губернатора Югры. Документ прямо обозначает главную задачу: укрепление традиционных семейных ценностей, сохранение и развитие духовно-нравственных традиций в семейном воспитании детей.

Сургут стал одной из ключевых площадок старта. В первый день на базе центра патриотических проектов «Моя история» для родителей организовали тематические площадки, практикумы, тренинги, психологические занятия и мастер-классы. Кроме того, прошли заседания родительских гостиных «Мама, вижу тебя в своем сердце» и «Подросток и общество: как воспитать ответственность за свою страну». Почетным гостем события стала уполномоченный по правам ребенка в Югре Людмила Низамова. Таким образом, старт проекта в Сургуте сразу задал ему не только праздничный, но и содержательный, воспитательный тон.

О значении семьи как основы воспитания говорил ветеран специальной военной операции, кавалер Ордена Мужества Сергей Салахов. Он подчеркнул: «Семья – это фундамент, на котором строится личность человека. Именно родители своим личным примером учат детей уважению, честности, ответственности, любви к Родине и своим близким. Никакие современные технологии или социальные сети никогда не заменят ребенку родительского внимания, поддержки и живого общения. Конечно же, с уверенностью могу сказать, что сила нашей страны начинается именно с семьи, с правильного воспитания, традиционных ценностей и взаимоуважения». Эти слова во многом отражают саму идею «Семейного месяца» — напомнить, что воспитание начинается не с формальных правил, а с повседневного семейного примера.

Заместитель главы Сургута Владимир Фризен сделал акцент на партнерстве семьи и школы. «Забота о детях – это не только один месяц в году. Это 24 часа в сутки. Успех ребенка зависит от триады: школа, семья и сам ребёнок. Но для того, чтобы ребёнок хотел быть успешным, для этого нужны две опоры: семья и школа. Все, что происходит в школе, должно быть интересно и в семье, где любят, поддерживают и помогают. Если что-то из этого нарушается, то, конечно, становится тяжело», — отметил он. В этой логике «Семейный месяц» становится не отдельной кампанией, а поводом еще раз проговорить, как должна работать система поддержки ребенка.

Программа по всей Югре действительно получилась масштабной. В распоряжении о проведении «Семейного месяца» собраны десятки и сотни событий в разных муниципалитетах: игровые и спортивные программы, семейные квесты, выставки, психологические гостиные, мастер-классы, библиотечные чтения, концерты, театральные постановки, музейные занятия, прямые эфиры, лекции и семейные консультации. Только на старте, 15-17 мая, в разных городах и районах округа проходят семейные концерты, спортивные соревнования «Папа, мама, я — спортивная семья», мастерские семейных традиций, литературные праздники, творческие фестивали, фотовыставки, семейные квесты и программы для молодых родителей.

Сургут в этом календаре тоже представлен широко. Помимо стартовых встреч в центре «Моя история», в городе в программу вошли День открытых дверей для молодых семей в центре социальной помощи семье и детям, семейный квест для ветеранов СВО и их родных в Центре адаптивного спорта Югры, арт-терапевтическое занятие для будущих родителей в окружном центре охраны материнства и детства, литературный праздник «Всей семьей в библиотеку», концерты и спектакли для семейной аудитории, а также музейные программы выходного дня.

Важно и то, что «Семейный месяц» рассчитан на самые разные семьи: молодые, многодетные, семьи с детьми раннего возраста, подростками, семьи участников СВО, семьи, воспитывающие детей с особенностями здоровья. В программе есть и развлекательные события, и практические форматы, где можно получить помощь психолога, юриста, специалистов по воспитанию, здоровью и развитию ребенка. Такой подход делает проект не только праздничным, но и прикладным.

«Семейный месяц» в Югре еще раз показывает: разговор о семье сегодня выходит далеко за рамки красивых лозунгов. Это разговор о воспитании, поддержке, взаимной ответственности и живом участии взрослых в жизни детей. И именно поэтому проект, начавшийся в Сургуте и одновременно во всем округе, выглядит не формальным календарным событием, а важной частью общей работы по укреплению семьи как главной опоры общества.