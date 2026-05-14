Пенсионеры Югры получают повышенную выплату к пенсии за детей на иждивении

В Югре 64 525 пенсионеров получают повышенную выплату к пенсии за детей на иждивении. Поддержку назначают жителям, которые воспитывают несовершеннолетних детей, студентов-очников до 23 лет или детей, получивших инвалидность до совершеннолетия, сообщает РИЦ «Югра».

До 18-летия ребенка повышенную выплату пенсионеру-родителю назначают независимо от того, учится он или нет. Для студентов-очников действуют отдельные условия.

«Что касается студентов-очников, то в случае их отчисления или перевода на заочную, вечернюю или дистанционную форму обучения доплаты родителям прекращаются. Если же студент взял академический отпуск, то выплата повышенной пенсии родителю будет продолжена. Нужно помнить, что студент, имеющий официальный доход, уже не считается иждивенцем — доплата не полагается. Выплаты также дают пенсионерам, на иждивении которых находятся дети старше 23 лет, ставшие инвалидами до достижения 18-летия», — пояснила управляющий отделением Соцфонда по Югре Ольга Галюк.

Размер доплаты в Югре составляет треть фиксированной выплаты за каждого иждивенца. В 2026 году это 4 792,35 рубля за одного ребенка, 9 584,70 рубля за двух детей и 14 377,05 рубля за трех. При назначении повышенной фиксированной выплаты учитывают не больше трех нетрудоспособных членов семьи.

Подать заявление на доплату можно в личном кабинете на Госуслугах или в клиентской службе ОСФР по региону. Если ребенок родился после 1 января 2024 года, надбавку назначают автоматически.