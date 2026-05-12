Экология и нефть, молодежные форумы и субботники: какой будет акция «Спасти и сохранить» в 2026 году

В Югре стартовала 23-я экологическая акция «Спасти и сохранить»

Экология и нефть, молодежные форумы и субботники: какой будет акция «Спасти и сохранить» в 2026 году
Фото «Спасти и сохранить»

В Югре стартовала XXIII Международная экологическая акция «Спасти и сохранить». Торжественное открытие прошло 11 мая в Белоярском районе, который по итогам прошлого года признали лучшим в округе в сфере охраны окружающей среды. Старт акции оформили как большой семейный праздник «Югра зеленая 2026», собравший несколько тысяч участников и гостей.

Ключевая тема акции в 2026 году — «Экология и нефть: партнерство ради будущего». Она напрямую связана со спецификой Югры как нефтедобывающего региона, где промышленное освоение занимает значительную часть территории. Первый заместитель губернатора Алексей Забозлаев подчеркнул, что за 23 года акция объединила около 8 миллионов человек из всех регионов России и 87 стран мира. Он напомнил, что половина территории округа находится под промышленным освоением, а значит, нагрузка на природу остается колоссальной. Именно поэтому разговор о современных технологиях нефтедобычи без ущерба для окружающей среды становится для Югры не теоретическим, а практическим вопросом.

Белоярский район был выбран местом открытия не случайно. Здесь экологическая повестка уже давно стала частью повседневной жизни, а участие жителей в природоохранных проектах — нормой. На открытии акции гостей ждали интерактивные площадки, экоквесты, мастер-классы, «Зеленые игры», выступления творческих коллективов, семейное дефиле в национальных костюмах и 23-метровый пирог в честь 23-летия акции. Одним из самых неожиданных эпизодов праздника стали сразу два предложения руки и сердца, прозвучавшие со сцены.

Но акция «Спасти и сохранить» — это, конечно, не только яркое открытие. До 20 сентября в Югре пройдет около тысячи мероприятий. В программу вошли окружные и муниципальные субботники, посадки деревьев, очистка берегов, экологические уроки, выставки, форумы, научные сессии, молодежные проекты и акции по раздельному сбору отходов. Уже в мае и июне в округе пройдут «Марш парков», «Всероссийский день без сетей», «Аллея выпускников», акция «Мой чистый дом — Югра», «Югра — Экозабег. Чисто побегать!», а также международная акция «Сад памяти».

Серьезный акцент сделан на работе с детьми и молодежью. В программе — экологические лектории, трудовые десанты школьников, проект «Сдавайте батарейки в Югре», цикл мероприятий «Эконеделя» в библиотеках, региональный этап проекта «Юннатская страна», детские и подростковые конкурсы, а также XVI Международный молодежный экологический форум «Одна планета — одно будущее!». Для Югры это принципиально: экологическая культура здесь рассматривается не как разовая просветительская кампания, а как системная работа с подрастающим поколением.

Отдельное место в программе занимает наука и профессиональная дискуссия. В Ханты-Мансийске пройдут Международный экологический телевизионный фестиваль «Спасти и сохранить», экспертная сессия по применению беспилотных систем, искусственного интеллекта и дистанционного зондирования Земли в природоохранной деятельности, а также конференции и исследовательские проекты. В Сургуте запланированы научно-методический семинар о роли экологического образования для нефтегазового комплекса и круглый стол по биоразнообразию Югры и сопредельных территорий.

Таким образом, акция «Спасти и сохранить» в 2026 году вновь объединяет в Югре сразу несколько уровней разговора об экологии. Это и семейный праздник, и практическая природоохранная работа, и образовательная программа, и научная повестка, и поиск баланса между промышленным развитием и ответственностью перед природой. Для региона, где экология и нефтедобыча неизбежно связаны между собой, такой диалог становится не просто важным, а определяющим для будущего.


