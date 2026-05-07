В Югре на 34,4 процента сократился поток въезжающих иностранных граждан

В Югре зафиксировали резкое сокращение числа въезжающих иностранных граждан. В первом квартале 2026 года этот показатель снизился на 34,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в предоставленном тексте со ссылкой на данные УМВД России по Югре.

Ведомство отмечает, что в регионе усилили работу по аннулированию патентов и выдворению мигрантов, которые находятся в стране нелегально или нарушают закон. Кроме того, за весь 2025 год число иностранных граждан, поставленных на миграционный учет в Югре, сократилось на 12,9%.

Как подчеркивается, миграционная служба фиксирует устойчивое снижение потока въезжающих уже на протяжении нескольких отчетных периодов. Самое заметное сокращение наблюдается в международных аэропортах Сургута и Нижневартовска.

Такую динамику специалисты связывают с системной работой региональных властей, межведомственным взаимодействием, жестким контролем и соблюдением миграционного законодательства. При этом отмечается, что основной принцип этой работы остается прежним: профильные ведомства должны обеспечивать законность миграционных процессов и безопасную среду для жителей Югры.