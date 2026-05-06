Югра представит свою продукцию и инвестиционный потенциал на ярмарке «Сделано в России» в Китае

Югра представит свою продукцию и возможности региона на фестивале-ярмарке «Сделано в России» в китайском Харбине. Мероприятие пройдет 17-21 мая одновременно с X Российско-китайским ЭКСПО.

Об участии региона сообщил департамент промышленности Югры. Вместе с Фондом развития Югры он организует единый стенд, на котором покажут как товары местных компаний, так и промышленный, образовательный и туристический потенциал округа.

На площадке представят армированные модули из сфагнового мха компании «Сфагнум», которые используют в строительстве, благоустройстве и ТЭК, а также продукцию и пиломатериалы лесопромышленного комбината «Хольц». Кроме того, Югра расскажет о возможностях размещения в регионе центров обработки данных и других высокотехнологичных проектов.

Отдельный блок посвятят ключевым вузам округа с акцентом на программы для иностранных студентов, а также туристическим возможностям региона.

Фестиваль-ярмарка пройдет в Харбине уже в третий раз. В этом году на ней более 100 российских производителей из свыше 40 регионов представят продукты питания, косметику, ювелирные изделия, а также услуги туристических компаний и образовательных платформ.

В департаменте отметили, что у югорских компаний уже есть опыт сотрудничества с Китаем. Регион поставляет туда продукцию лесопромышленного и агропромышленного комплексов. В августе 2025 года четыре компании из Югры отправили в Китай 9,6 тонны товаров со знаком «Органик».