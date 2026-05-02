В Югре начали принимать заявки на онлайн-шествие «Бессмертного полка» к 9 Мая

В Югре начали принимать заявки на участие в цифровом шествии «Бессмертного полка», которое пройдет в День Победы. Об этом сообщает stribuna.ru. Онлайн-акция состоится 9 мая и будет посвящена памяти солдат, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны.

Для участия нужно подать заявку на сайте 2026.polkrf.ru. Сделать это также можно через мини-приложения в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и в национальном мессенджере МАКС.

В личном кабинете участникам необходимо загрузить фотографию родственника и указать сведения о нем, в том числе уточнить, был ли он тружеником тыла или военнослужащим. После этого организаторы предлагают рассказать историю своего героя в социальных сетях.

Участникам также доступна бесплатная функция улучшения фотографии с помощью нейросетевой технологии.

Цифровое шествие пройдет 9 мая на сайте 2026.polkrf.ru в 12:00 по местному времени. Первыми трансляцию увидят жители Чукотки и Дальнего Востока, затем — Сибири, Урала, Центральной России и Калининграда.