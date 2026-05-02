В Югре за первый квартал выявили 660 наркопреступлений и изъяли более 51 кг наркотиков

В Югре за первый квартал 2026 года правоохранители выявили 660 наркопреступлений, из которых 521 связано со сбытом запрещенных веществ. Об этом сообщил РИЦ «Югра» со ссылкой на заместителя начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Югре Виталия Миненкова. Итоги работы он подвел на пресс-конференции в региональном информационном центре.

По словам Миненкова, к уголовной ответственности за этот период привлекли 149 человек, в том числе 58 сбытчиков наркотиков. Это на 3,6% больше, чем годом ранее. Из незаконного оборота в округе изъяли более 51 килограмма запрещенных веществ.

Как отметил представитель полиции, наркоторговцы все чаще используют даркнет и мессенджеры, чтобы сохранять анонимность. За три месяца в регионе пресекли 14 каналов поставки запрещенных веществ. Основные маршруты шли из Московской и Свердловской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Индии.

Курьеры доставляли наркотики автотранспортом, по железной дороге и через почтовые отправления. По данным полиции, в ходе этой работы изъяли более 33 килограммов запрещенных веществ и ликвидировали один интернет-магазин по их продаже.

Отдельное внимание в округе уделили профилактике. В рамках операции «Чистое поколение-2026» специалисты провели 1991 профилактическое мероприятие с детьми и молодежью, а также 4032 рейда.

Виталий Миненков призвал родителей выстраивать доверительные отношения с детьми, знать их круг общения и помогать им организовывать досуг. Молодым людям он посоветовал развивать критическое мышление и выбирать здоровые альтернативы наркотикам. Сообщить о фактах распространения запрещенных веществ можно по телефонам 102 и 112.