В Югре на майские праздники усилят вывоз мусора и сохранят будничный график работы

На майские праздники в Югре усилят вывоз мусора. Региональный оператор АО «Югра-Экология» сообщил, что с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая мусоровозы будут работать по графику будних дней, чтобы не допустить переполнения контейнерных площадок, пишет stribuna.ru.

В компании пояснили, что в праздничные дни объем отходов в округе обычно вырастает до 50%. Дополнительную нагрузку создают не только длинные выходные, но и генеральные уборки с весенними субботниками.

Для работы в этот период в Югре задействуют 168 единиц спецтехники. Такой режим, по данным оператора, должен помочь сохранить чистоту на контейнерных площадках по всему региону.

Жителям также напомнили, что в обычные мусорные баки нельзя выбрасывать крупногабаритные и опасные отходы, в том числе строительные материалы, шины, мебель и технику. Их нужно оставлять на контейнерной площадке, откуда их должны вывезти в течение недели. В баки разрешено складывать пластик, стекло, бумагу, упаковку и другой бытовой мусор.

В праздничные дни для обращений граждан будет работать справочная служба по номеру 8-800-222-11-86 с 8:30 до 17:00.