Полиция Югры пресекла схему с фиктивной регистрацией ради соцвыплат на 1 млрд рублей

В Югре полиция пресекла деятельность организованной группы из 10 человек, которых подозревают в фиктивной регистрации граждан ради незаконного получения социальных выплат. Об этом сообщили в МВД. По предварительным данным, ущерб бюджету России превысил 1 млрд рублей.

Как установили сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Сургуту, схема действовала с августа 2024 года. За деньги участники группы оформляли фиктивную регистрацию жителей республик и областей Северо-Кавказского федерального округа в Югре, на Ямале, Чукотке, в Якутии, Мурманской области и Камчатском крае.

Следствие считает, что регистрацию проводили без личного присутствия граждан. Часть фигурантов оформляла документы через МФЦ, в том числе по доверенности. Целью было получение ежемесячных пособий, которые в северных регионах заметно выше, чем по месту фактического проживания.

Оперативники также вышли на четырех жителей Северного Кавказа, которые, по версии полиции, размещали объявления в мессенджерах и соцсетях, подыскивали желающих оформить фиктивную регистрацию, собирали документы и деньги, а затем передавали их в Югру.

Следователь СУ УМВД по Югре возбудил уголовные дела по статьям о мошенничестве при получении выплат и фиктивной регистрации. Кроме того, еще более 20 уголовных дел возбудили в отношении владельцев жилья, которые предоставляли свои адреса для этой схемы.

Сейчас в рамках расследования полиция проверяет причастность к незаконной регистрации и получению выплат более чем 6500 граждан. Фигурантам уже избраны различные меры пресечения.