На новом мосту «Звезда Оби» в районе Сургута установят световое оформление с несколькими режимами работы

В Югре мост «Звезда Оби», открытый в прошлом году под Сургутом, планируют оборудовать архитектурно-художественной подсветкой. Работы хотят начать летом 2026 года после завершения закупочных процедур, сообщили в Управлении автомобильных дорог Югры.

Как отметил директор учреждения Артем Чокан, сейчас готовится документация для выбора подрядчика.

«Планируем обустроить мост архитектурной подсветкой. На текущий момент времени готовится закупочная документация. Планируем работы выполнить полностью в этом году. Начнем мы их ориентировочно с наступлением лета», – пояснил он.

Проект предусматривает освещение не только самого моста через Обь, но и прилегающих путепроводов. Общая площадь подсветки моста составит более 12 тысяч квадратных метров, путепроводов – около 220 квадратных метров каждый.

Световое оформление будет работать в нескольких режимах. В повседневном режиме предусмотрен мягкий белый и золотой свет. В праздничные дни будут включаться динамические цветовые сценарии, а в ночное время – дежурный режим с пониженным энергопотреблением.

Подсветка затронет основные элементы конструкции: пролетные строения, опоры и аэродинамические обтекатели моста, а также ниши и торцы путепроводов. Управление системой планируется сделать полностью автоматизированным.

В проекте используются современные отечественные светотехнические решения, включая линейные светильники, прожекторы и системы управления с антибликовой защитой.

Напомним, мост «Звезда Оби» открыли в 2025 году. Он стал частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность трассы мостового перехода составляет 45,6 километра, длина самого моста через Обь – более 1,7 километра.

С момента открытия объект значительно улучшил транспортную ситуацию в регионе, отмечают в Управлении. По информации властей, ежедневно по мосту проходит от 12 до 15 тысяч автомобилей. Новый южный обход позволил вывести транзитный транспорт, следующий в Нижневартовск, Стрежевой, Когалым и на Ямал, в обход Сургута.