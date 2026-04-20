Кардиологи Югры отчитались о рекордных показателях помощи пациентам

В Югре подвели итоги работы по лечению и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний за 2025 год. Все плановые показатели удалось перевыполнить, а более 97% пациентов с острым коронарным синдромом получили помощь в сосудистых центрах, сообщила главный кардиолог округа Ирина Урванцева.

Всего за год медицинскую помощь в округе получили 3 184 пациента с острым коронарным синдромом, из них 2073 ‒ с инфарктом миокарда.

Особое внимание в регионе уделяли экстренной помощи. Из 1 680 пациентов, которых доставили в региональные сосудистые центры в первые сутки после начала заболевания, 1 590 человек прошли реперфузионную терапию ‒ это 94,6%. Показатель превысил целевой ориентир.

Серьезные результаты показала и программа льготного лекарственного обеспечения. В 2025 году необходимые препараты получили 10 628 пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском. На эти цели направили 83,8 миллиона рублей.

Отдельный акцент сделали на профилактике осложнений ишемической болезни сердца. Раннюю диагностику и профилактику прошли 11 308 пациентов ‒ это более чем в пять раз выше целевого показателя. По охвату таких пациентов Югра, как отмечается, в четыре раза превысила среднероссийский уровень.

«В Югре выстроена системная работа, благодаря которой пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями получают своевременную и высокотехнологичную помощь, соответствующую мировым стандартам», ‒ отметила Ирина Урванцева.

По данным окружного кардиодиспансера, таких результатов удалось достичь благодаря работе сосудистых центров, развитию ранней диагностики, профилактике и координации между медицинскими учреждениями в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».