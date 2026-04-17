Руслан Кухарук и Владимир Якушев оценили новые образовательные объекты в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске в рамках финального регионального форума «Есть результат» губернатор Югры Руслан Кухарук и секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев оценили новые образовательные объекты, построенные по Народной программе. Об этом сообщил глава региона.

Одной из ключевых точек посещения стал новый корпус Югорского физико-математического лицея. Его строительство велось в том числе в рамках регионального компонента Народной программы «Карта развития Югры». В здании предусмотрены трансформируемые учебные пространства, специализированные мастерские и зоны отдыха.

После открытия на базе лицея планируют развернуть кластер дополнительного образования. Здесь школьники смогут развивать навыки в сфере управления беспилотниками, геномного редактирования и разработки инженерных биологических систем.

Еще одним объектом, реализованным по Народной программе, стала средняя общеобразовательная школа. На ее площадке Руслан Кухарук и Владимир Якушев встретились с учителями Ханты-Мансийска. Во время разговора обсудили актуальные вопросы современного образования и вызовы, с которыми сталкивается педагогическое сообщество.

Учителя представили свои предложения по улучшению учебного процесса и повышению качества подготовки школьников. Эти инициативы планируют включить в Народную программу 2.0.