В Югре участников СВО начнут активнее вовлекать в проекты «Движения Первых»

В Югре участников специальной военной операции планируют активнее вовлекать в проекты регионального отделения «Движения Первых». Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук по итогам заседания Координационного совета по взаимодействию с движением детей и молодежи. Одним из ключевых вопросов встречи стало сотрудничество молодежи, ветеранских сообществ и правительства региона.

По словам главы округа, по итогам обсуждений была разработана «Карта компетенций ветерана боевых действий». Этот инструмент позволяет учитывать навыки и возможности каждого военнослужащего, чтобы точечно подбирать наставников для молодежных проектов из числа участников СВО.

В заседании приняли участие представители правительства Югры, главы муниципалитетов, общественные организации, а также сами участники «Движения Первых» — школьники округа. С приветствием выступила заместитель председателя правления движения Ксения Янова.

Во время заседания Руслан Кухарук также наградил девятиклассника из Советского Павла Таипова за бдительность и ответственное поведение. Как отметил губернатор, школьник помог вовремя предотвратить угрозу в своей школе, сообщив об опасности учителю. Глава региона отдельно поблагодарил родителей подростка за воспитание, которое помогло ему принять правильное решение в сложной ситуации.

Губернатор подчеркнул, что правительство округа продолжит поддерживать социальные проекты «Движения Первых», а также совместную работу по патриотическому воспитанию молодежи, адаптации ветеранов и созданию условий для самореализации детей.