В Югре более трех тысяч женщин получили медпомощь по родовым сертификатам

С начала 2026 года более трех тысяч жительниц Югры воспользовались родовыми сертификатами. Этот документ позволяет бесплатно получить медицинскую помощь во время беременности, родов и в первый год жизни ребенка, сообщил региональный СФР.

«С начала 2026 года Отделение Социального фонда России по ХМАО оплатило услуги по родовым сертификатам для 3 109 женщин. Беременная женщина, получившая сертификат, может выбрать клинику, где она будет наблюдаться и рожать. Сам сертификат при этом оформляется на любом сроке беременности, в том числе при первом посещении женской консультации или уже в роддоме», ‒ указали в сообщении.

Для оформления электронного документа необходимо предоставить паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Сертификат формируется медицинской организацией после постановки женщины на учет, а все данные автоматически передаются в Социальный фонд. Информация о нем доступна в личном кабинете на портале Госуслуг.

После родов медицинские учреждения передают сведения в Отделение СФР, на основании которых оплачиваются оказанные услуги. Детская поликлиника также может оформить сертификат для оплаты осмотров ребенка, если он прикреплен в первые три месяца после рождения.

«Стоит отметить, что родовый сертификат выдают на женщину, а не на ребенка, поэтому даже при появлении на свет сразу нескольких детей будущей маме оформляется один сертификат. Обналичить средства по талонам родового сертификата невозможно, они перечисляются медицинской организации на их лицевые счета», ‒ отметила управляющий Отделением СФР по ХМАО Ольга Галюк.

Сертификат действует только при оказании медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования. Если женщина обращается за платными услугами, документ не оформляется.

Программа «Родовый сертификат» действует в России с 2006 года в рамках национального проекта «Здоровье». Ранее женщинам нужно было самостоятельно передавать бумажный бланк в медучреждение, однако теперь система полностью переведена в электронный формат.