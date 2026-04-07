ХМАО вошёл в топ-15 российских регионов по интересу к профильным сайтам для подготовки к госэкзамену

В этом году югорские старшеклассники заметно сильнее готовятся к итоговой аттестации. С января мобильный трафик на образовательные ресурсы с тестовыми заданиями стал выше сразу на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как выяснили аналитики МегаФона, для подготовки к ЕГЭ выпускники также используют сервисы на основе искусственного интеллекта.

Ханты-Мансийский автономный округ вошёл в топ-15 российских регионов по интересу к профильным сайтам для подготовки к госэкзамену. Регион занял 14-е место. Самыми активными днями для подготовки стали среда и вторник, на них приходится 35% недельной активности. Воскресенье, напротив, традиционно становится днём отдыха.

Особой популярностью у югорчан пользуются сайты, которые не только содержат видеоуроки и пробные задания, но и предоставляют дополнительные возможности. Например, подобрать будущую специальность с учётом баллов, увидеть расписание экзаменов и многое другое. В тройку наиболее популярных у жителей региона входят «Вузопедия», ресурс Федерального института педагогических измерений и онлайн-школа «Вебиум».

Помимо этого, жители округа охотно пользуются площадками с поддержкой ИИ. Старшеклассники используют нейросети для того, чтобы сформировать индивидуальную программу обучения с акцентом на темы, которые требуют более детального изучения.

Виртуальные помощники умеют придумывать интерактивные упражнения, дают обратную связь в реальном времени и адаптируются под особенности восприятия информации конкретным человеком. Среди пользователей в возрасте 14-17 лет чаще всего обращаются к нейросетям юноши — на них приходится 56%.

«Нейросети уже не экзотика, а рабочий инструмент: они помогают быстрее разбираться в сложных темах, находить пробелы в знаниях и экономить время перед экзаменом. В период активной подготовки на счету каждая минута, поэтому важно иметь возможность готовиться в онлайн-режиме. Чтобы наши абоненты имели доступ к необходимым сервисам из любой точки, мы строим и модернизируем телеком-объекты. В прошлом году работы затронули около 160 базовых станций», — добавил директор МегаФона в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов.