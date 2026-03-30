Власти Югры запустили вертолетные маршруты в отдаленные поселки после закрытия зимников

В Югре начали запускать вертолетные маршруты в населенные пункты, с которыми прекратилось сообщение после закрытия зимников. Об этом сообщил канал «Стройкомплекс Югры». Власти региона переводят пассажирские перевозки на альтернативные виды транспорта до начала летней речной навигации.

Как уточняется, сезон зимних автомобильных дорог в округе почти завершен, а до запуска теплоходов остается еще несколько недель. Чтобы отдаленные поселки не остались без транспортной связи с крупными городами в период весенней распутицы, в регионе задействовали суда на воздушной подушке и вертолеты Ми-8.

Регулярные рейсы из аэропорта Ханты-Мансийска уже начала выполнять авиакомпания «ЮТэйр-Вертолетные услуги». С 27 марта открыты полеты в село Согом по понедельникам и средам.

С 1 апреля вертолетное сообщение запустят с поселками Горнореченск, Карымкары, Большие Леуши, Комсомольский, Большой Атлым, Кормужиханка, Октябрьское и Сергино. По этим направлениям рейсы запланированы три раза в неделю — по понедельникам, средам и субботам.

Вертолеты будут обеспечивать транспортную доступность этих территорий до очищения водоемов ото льда и запуска полноценных речных перевозок.