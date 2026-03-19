Департамент промышленности Югры подвел итоги работы пищевой промышленности за 2025 год

В Югре подвели итоги работы пищевой и перерабатывающей промышленности за 2025 год: наибольший рост показало кондитерское производство, где объем выпуска увеличился на 6%. Об этом сообщил департамент промышленности Югры. Итоги отрасли и действующие меры поддержки на рабочем совещании обсудил заместитель директора ведомства Алексей Зорин вместе с представителями муниципалитетов и местными товаропроизводителями.

Как отметили в департаменте, ключевые результаты получили в рамках госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса». Положительную динамику также зафиксировали в сегменте мясных полуфабрикатов, где рост составил 1,8%, колбасных изделий — 2,6%, а переработки молока — 1,2%.

На поддержку сельхозтоваропроизводителей в 2025 году направили более 1,1 млрд рублей. Финансирование получили 129 предприятий и фермерских хозяйств.

Югра также сохраняет лидирующие позиции в стране по числу производителей органической продукции. Сейчас сертификат «Органик» имеют 12 региональных товаропроизводителей, еще три предприятия сертифицированы по стандарту «Халяль».

В 2026 году работа по развитию агропромышленного комплекса продолжится. На эти цели в бюджете округа предусмотрели около 1,58 млрд рублей. Власти региона намерены уделить внимание не только росту объемов, но и качеству продукции.

Для местных производителей в Югре продолжают расширять рынок сбыта. В регионе развивают ярмарочные форматы, усиливают сотрудничество с федеральными торговыми сетями «Магнит», «Лента» и X5 Group, а также продвигают онлайн-площадки «Сделано в Югре!» и «ЮграМаркет».