​Власти Югры решили навести порядок в сообщениях об актировках − для этого создадут единый ресурс

Школьникам и родителям Югры больше не придется искать информацию об актировках на разных сайтах

​Власти Югры решили навести порядок в сообщениях об актировках − для этого создадут единый ресурс
Фото: ru.freepik.com

В Югре хотят создать единый ресурс для оповещения школьников и их родителей об актированных днях. Соответствующее поручение правительству региона дал губернатор Югры Руслан Кухарук, сообщает «Сургутская трибуна».

По задумке властей, новый сервис станет официальным источником информации для всех муниципалитетов округа. Это позволит отказаться от поиска данных на новостных сайтах и страницах администраций.

«Предлагаю, чтобы наш департамент образования подключился к этому вопросу. Коллеги взяли в работу. Мне кажется, надо, чтобы был какой-то единый канал, который позволил бы официальные данные считывать, чтобы не сверяли, где информация более верная. Его просто продиктовать, чтобы был единый подход по всем муниципалитетам», − отметил Руслан Кухарук.

Идея создания единого канала связана с жалобами родителей школьников. Они неоднократно отмечали, что информация об актировках на разных ресурсах может отличаться, из-за чего возникают путаница и случайные пропуски занятий.

Предполагается, что новый ресурс будет получать данные напрямую из Росгидромета. Когда именно он заработает, пока не уточняется − о запуске сервиса власти обещают сообщить дополнительно.

Напоминаем, в начале этого года в Сургуте пересмотрели критерии, по которым для школьников объявляют актировку. Главное изменение − повышение температурных порогов на два-три градуса и введение максимальной скорости ветра, при которой актированный день будет объявляться независимо от температуры воздуха.


Сегодня в 15:11, просмотров: 160, комментариев: 0
