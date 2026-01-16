Власти Сургута пересмотрели правила актированных дней из-за морозов

В Сургуте изменились критерии, по которым объявляют неблагоприятные погодные условия ‒ актировки для школьников. Теперь пороговые значения температуры повышены на два-три градуса, а также установлен максимальный уровень скорости ветра, при котором актированный день будет объявляться независимо от температуры воздуха, сообщили власти города.





«Корректировка принята по инициативе главы города Максима Слепова для создания наиболее комфортных и безопасных условий школьникам в период сильных морозов. Ежедневный мониторинг погоды организован ЕДДС Сургута и осуществляется в 06:00 для первой смены и в 11:30 для второй смены», ‒ указали в пресс-службе мэрии.

Официальным источником данных для принятия решений остается Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ‒ на основе фактических показаний сургутской метеостанции.

При этом даже в случае объявления актированного дня окончательное решение о посещении школы остается за родителями.